Real Jaén Cervera se apunta para Socuéllamos El jugador granadino del Real Jaén confía en estar disponible para este próximo domingo. / JUANDE ORTIZ Se operó a finales del mes de marzo y trabaja para estar disponible de cara a la primera eliminatoria del play off de ascenso JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 17 mayo 2018, 01:30

José Hernández Cervera podría ser un refuerzo de lujo para el Real Jaén de cara al play off de ascenso a Segunda B. Se operó de su rodilla a finales de marzo pero ayer ya se ejercitó junto al resto de sus compañeros y se muestra optimista incluso para entrar en la convocatoria de este próximo domingo.

El medio centro granadino empezó ayer a entrenar con el grupo «como uno más. Es cierto que hay ciertos movimientos que todavía me cuestan pero voy muy bien. Según me han dicho tanto el fisio como el traumatólogo la recuperación está yendo muy rápida. A nivel físico estoy algo cansado por haber estado un mes y medio parado. Mis sensaciones son estupendas, cada día que pasa me encuentro más cómodo. Espero acabar la semana con buenas sensaciones y valorar la posibilidad de estar disponible para el partido de este domingo».

Montes está mejorando a marchas agigantadas. El dolor ya casi ha remitido por completo y si no se produce una recaída estará disponible para medirse a su exequipo. Le vino bien el descanso que le otorgó Andrés García Tébar el pasado domingo en Huétor Vega. Además, Ramón también estará disponible una vez superados sus problemas musculares.

Cervera subraya que están con muchas ganas. «Después de lograr el play off nos hemos liberado de la presión que teníamos y el equipo va a afrontar esta eliminatoria con muchas ganas».

García Tébar le transmite que «vaya poco a poco y seguro. Lo importante es que yo me encuentre bien». Cervera tiene la posibilidad de alargar un año más su contrato en caso de ascenso.

«Ascender con una ciudad como Jaén sería un sueño, aquí vine con ese objetivo y ojalá se cumpla». Ya sabe lo que es ascender a la categoría de bronce del fútbol nacional con el Atlético Mancha Real.

En cuanto a los ingredientes necesarios para lograr el ascenso destaca que «es importante ser un bloque sólido, encajar goles en tu campo te penaliza mucho y nuestra intención es ir a por ellos desde el primer minuto sin descuidar la defensa. Y luego allí estar juntos y buscar un gol».

El Socuéllamos es un equipo aguerrido pero no exento de calidad. Cuenta con futbolistas con capacidad más que demostrada para jugar en escenarios amplios y de césped artificial como el de este domingo en el Nuevo La Victoria. «Dentro de lo que habíamos mirado está claro que es un rival complicado. En su campo son muy fuertes, trabajan muy bien las segundas jugadas, pero tenemos que estar centrados en nosotros mismos y dar el máximo nivel». Respecto a la cercanía de ambas ciudades comenta que «la afición nos arropará como siempre y será como si estuviéramos en casa en el partido de vuelta».

Precisamente subraya el ambiente que se empieza a vivir en Jaén. «La afición está con muchas ganas». Y valora el buen estado de un césped que «se encuentra en el mejor momento de la temporada».