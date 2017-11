REAL JAÉN El central zurdo mallorquín Blai Pons estará a prueba diez días en el Real Jaén El central zurdo mallorquín, Blai Pons, estará a prueba con el Real Jaén durante diez días. El club blanco presentó ayer un recurso para evitar que el capitán Higinio Vilches se pierda el derbi provincial ante el Martos CD JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 3 noviembre 2017, 01:13

Sin tiempo para saborear y tomar conciencia de la importante victoria firmada este pasado miércoles en el feudo del CD Huétor Tájar, con la que los blancos difuminan de golpe la mala racha que arrastraban en el rol de visitante que estaba impidiéndoles asomarse a los puestos de play off, el bloque dirigido por Salva Ballesta piensa ya en el derbi provincial de este domingo (18:30 horas) ante el Martos CD.

La entidad jienense espera una buena entrada para este domingo, apoyados también en las noticias sobre el buen ritmo de venta de las entradas a 10 euros que el Real Jaén ha cedido a la directiva marteña.

Además, los responsables de la parcela deportiva siguen trabajando para reforzar la plantilla. Así, el club emitió ayer un comunicado en el que anunciaba que tendrá «durante una semana y media a prueba al futbolista Blai Pons, un defensa central zurdo de 23 años que viene sin equipo tras rescindir con el CD San Fernando para recuperarse de una lesión de pubis». La temporada pasada estuvo en el Almería B donde llegó en el mercado de invierno y cuajó una buena temporada jugando 14 partidos como titular (incluyendo play offs de ascenso) y anotando tres goles.

Tras la semana de prueba, el cuerpo técnico valorará si finalmente se incorpora o no a las filas del Real Jaén.

Es un central zurdo de 1,88 de altura, que al Almería B llegó procedente del Madridejos, equipo toledano que milita en el grupo de Castilla-La Mancha de Tercera División. Anteriormente militó en el Real Murcia y en el filial del Mallorca. El mallorquín es un defensa equilibrado y competitivo, con experiencia en la categoría, pese a su juventud.

Por otro lado, los servicios jurídicos del club han recurrido la expulsión de Higinio Vilches que se produjo al estar el partido terminado. El capitán del Real Jaén explicaba ayer la acción: «Observé que un jugador local estaba increpando a la afición jienense y le dije que se fuera que el partido ya había terminado. Y así lo hizo. No hubo nada más. Cuando estaba en la ducha me entero de que el árbitro me ha expulsado. Sorprendido porque ni hubo agresión, ni nadie nos tocó. No hubo agresión por ninguna de las dos partes».

Vilches podría perderse un encuentro muy atractivo. El comité de competición se reunirá hoy viernes y dará a conocer si acepta el recurso o sanciona al jugador. «Es un partido que apetece, habrá un gran ambiente y estoy fastidiado. Pero lo importante es sacar los tres puntos y encadenar tres triunfos consecutivos, algo que nos hacía falta».

Sobre el encuentro ante el CD Huétor Tájar añadió que «el equipo creyó en sus posibilidades y remontó en dos ocasiones un marcador adverso. Y lo hizo en un campo donde hay que practicar otro tipo de fútbol, más de segundas jugadas, de defender bien el balón parado, donde cometimos un error y nos costó un gol y eso hay que corregirlo. Son los campos que hay y toca adaptarnos. Demostramos que también somos capaces de ganar en ese tipo de dimensiones».

Por otro lado, el club cerró ayer la tramitación de la ficha de Luizinho que podrá jugar el domingo.

Para Vitu el encuentro del domingo será muy especial. Volverá a la que fue su última casa. Y regresará siendo el máximo goleador, destacado con 13 dianas en 14 partidos, del Grupo IX. Casi dobla al siguiente en la lista: Abeledo (Atlético Malagueño) y Joan (CF Motril), ambos con siete tantos. «En La Victoria será un partido bonito y especial. Esperemos estar a la altura y disputarles los tres puntos. Vamos a salir a no especular, sabemos que si estamos al nivel habitual podemos ganar. Tenemos equipo para ello y no le tenemos miedo a ningún rival».

El jugador añade que «es el momento de disfrutar del fútbol más que reivindicarme. Si marco no lo celebraré por respeto. Me han tratado muy bien en el Real Jaén y esa afición se merece un respeto. También me pasó cuando me enfrenté al Mancha Real y no celebré los goles. Si marcase no lo celebraría».