Real Jaén El central Ramón se suma al proyecto del Real Jaén El central Ramón, flanqueado por Manuel Quesada y Salvador Márquez, durante su presentación. / J. A. Gutiérrez Es el tercer fichaje del club blanco, tras las presentaciones de Emilio Muñoz y Jonathan Rivera, también del Atlético Mancha Real JOSÉ A. GUTIÉRREZ Jaén Sábado, 8 julio 2017, 01:39

El conjunto de la capital jienense sigue 'pescando' en el caladero verde. Ayer el Real Jaén presentó a su tercera incorporación de cara a la próxima temporada, Ramón Ruiz Carrillo (29-07-1988). El central vuelve a la que fuera su casa, donde se formó como pelotero con clase, y en la que pese a no llegar a debutar con el primer equipo en competición oficial sí disputó varias ediciones del Trofeo del Olivo.

En la temporada 2009-2010 ocupó plaza sub 23 en el Real Jaén. Vuelve ahora, siete años después, tras haberse curtido como futbolista en el Atlético Mancha Real, donde consiguió el ascenso a Segunda División B, llegando a disputar un total de 22 encuentros. Sólo firmó un tanto y curiosamente lo hizo en el Nuevo La Victoria en el empate a dos ante el que ahora es su equipo.

Para uno de los responsables de la parcela deportiva del club de la capital jienense, Salvador Márquez, se trata del regreso de un jugador con mucha calidad. «Ramón se formó en las categorías inferiores del Real Jaén. Siendo un joven jugador con mucha proyección. Actúa de central y también puede jugar como lateral derecho. Es un futbolista contundente, intenso, disciplinado tácticamente y que se puede contar con él para lo que proceda en cualquier momento del partido. La anticipación es una de sus mayores virtudes, es muy rápido. Por todo esto estamos muy contentos de que vuelvas al Real Jaén», explicó durante el acto de presentación.

El protagonista destacó que había «vuelto a mi casa. Después de un tiempo que me he tirado fuera, estoy muy orgulloso y contento. Tenía esa espinita de no poder haberlo hecho con mi equipo. Quiero agradecer la confianza que han depositado en mí y decirle a la afición que lo voy a dar todo por el club».

Cuestionado sobre si se esperaba que contaran con él para este nuevo proyecto, afirmó que «la llamada del Real Jaén es algo muy grande, y cada vez que hay un cambio de entrenador o una temporada nueva tienes esa cosita ahí de que te puedan llamar, y lo afronto con mucha ilusión y deseando de que empiece ya a rodar la pelota».

El vicepresidente del Real Jaén, Manuel Quesada, también tuvo palabras de elogio para el nuevo central blanco. «Me produce alegría esta presentación porque es un futbolista que proviene de nuestra cantera, y siempre que vuelve a la casa un jugador que se ha criado aquí es una satisfacción».

Ramón marcó un tanto la temporada pasada al Real Jaén en el Nuevo La Victoria

El portavoz del club blanco añadió que Ramón «conoce la casa perfectamente, ha tenido un periplo fuera de Jaén, y ahora regresa a la primera plantilla con una madurez que antes no tenía, por lo que esperamos mucho de él, y que esa experiencia y buen hacer que tiene la ponga a favor de los intereses de nuestro querido Real Jaén».

Sus últimas palabras fueron para expresar un deseo: «Que ese escudo que has llevado muchas veces lo vuelvas a llevar ahora con el honor, la seriedad y la profesionalidad que se merece y que sabemos que tienes, para volver a hacer del Real Jaén un equipo grande. Confiamos mucho en ti».

De esta forma, el Real Jaén ya ha presentado a tres jugadores esta semana, todos procedentes del Atlético Mancha Real: el meta Emilio Muñoz, el centrocampista Jonathan Rivera y el central Ramón. Y aterrizará alguno que otro más desde la casa verde.

Así, la dirección deportiva tiene todavía dos semanas por delante para ir perfilando la plantilla que dirigirá David Rojas 'Valenciano' y que arrancará la pretemporada el próximo 24 de julio, una semana más tarde de lo previsto obligados por las dificultades económicas por las que atraviesa la entidad.

Rico tampoco sigue

Por otro lado, el club anunció ayer que José Luis Rico dejaba «de pertenecer al Real Jaén». El que fuera futbolista jienense a finales de la década de los 90 regresó a la casa blanca para ejercer las funciones de delegado en julio de 2015.

Los nuevos directivos quieren un proyecto completamente nuevo y así lo están demostrando al prescindir de todos los integrantes de la etapa anterior. Tomás Membrado desea que empiece una nueva etapa en el Real Jaén.