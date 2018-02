Real Jaén A la caza del Malagueño en Loja El Real Jaén necesita aumentar su cifra realizadora en el rol de visitante. / REAL JAÉN / BEST PHOTOSOCCER El Real Jaén quiere resarcirse del tropiezo sufrido en Torremolinos la pasada jornada JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 11 febrero 2018, 11:48

Toca ganar para mantener intactas las opciones de dar caza a un Atlético Malagueño que visitará el Nuevo La Victoria el próximo domingo. El Real Jaén visita hoy (12:30 horas) al Loja CD de Diego Delgado. El técnico que llevara al Martos CD al play off de ascenso a Segunda División B está firmando una gran temporada en un bloque lojeño que necesita también los tres puntos en juego para apurar sus posibilidades de pelear por los puestos de privilegio del Grupo IX.

Los blancos quieren enterrar el tropiezo sufrido la pasada jornada (1-0) en el feudo del Torremolinos. Fin a una racha de 14 jornadas sin conocer la derrota. Un mal día lo tiene cualquiera, pero para aspirar a la primera plaza y no complicarse la plaza de play off hay que ganar en Loja. El choque será dirigido por el colegiado sevillano, José Manuel Viñolo y los jugadores jienenses estarán acompañados en el Medina Lauxa. Un autobús fletado por la Federación de Peñas, para el que ayer todavía quedaban algunas plazas libres, viajará a Loja para apoyar a los jugadores de Salva Ballesta.

En el duelo de la primera vuelta se impusieron los jienenses por la mínima (1-0). Con gol de Vera en el minuto 81. Fue el último partido que dirigió David Rojas 'Valenciano' desde el banquillo blanco.

Los de Diego Delgado cayeron la semana pasada en Antequera (1-0) poniendo fin a una racha de seis victorias consecutivas. Ocupan el puesto octavo con 44 puntos, a once de los blancos. En su feudo han ganado ocho partidos, empatado cuatro y sólo han perdido dos (con Vélez y Huétor Tájar). Han firmado 28 tantos y han recibido 14. En 2018 han ganado todos sus partidos, y su último tropiezo en el rol de local data de diciembre de 2017, cuando empataron a cero ante el filial almeriense.

Para llevarse los tres puntos de Loja, el Real Jaén tendrá que mejorar sus guarismos realizadores. Lejos de su feudo el conjunto de Ballesta no destaca por su capacidad goleadora. Con 12 tantos marcados sólo cuatro equipos han celebrado menos. El Loja es uno de los equipos más goleadores del grupo con 51 dianas, por las 40 de los blancos.

Además, el duelo estará marcado por el mal estado del césped artificial del feudo lojeño. «Es un césped artificial antiguo, que lo van a cambiar ahora y sí que es verdad que está un poco dejado. Pero nosotros entrenamos allí y seguro que no va a afectar. Es verdad que el balón no rueda como en otros campos, pero no va a influir demasiado y será el mismo para los dos equipos», explicó Delgado en la previa del encuentro.

Bajas

En el apartado de bajas, Ballesta no podrá contar con Juanlu, que se ha lesionado esta semana y podría estar un mes y medio fuera. En las filas locales, Diego Delgado explicó que cuenta «con las bajas de los dos porteros, que llevan tres semanas lesionados. Por eso tuvimos que fichar a Javi, que lo está haciendo fenomenal. Los demás están todos disponibles, salvo Pablo que no se incorporará hasta la semana que viene con el grupo».

Por su parte, Salva Ballesta hizo hincapié en que «para conseguir el primer gol estamos necesitando dos o tres jugadas demasiado claras, por eso entrenamos mucho disparo a puerta estos días». Y añadió que «la semana ha sido mejor que las anteriores. Porque cuando sabes que no te han salido las cosas, a nivel personal, quieren resarcirse del último partido».

En Loja se vive ambiente de partido grande, es día del club y se espera una gran entrada en el estadio. La última vez que ambos equipos se encontraron en este escenario en partido oficial de liga fue en la temporada 2012-13, en Segunda 'B', resolviéndose un choque que acabaría siendo favorable para los granadinos con goles de Óscar y Seco (2-0) frente el que terminaría siendo campeón de liga.

La jornada depara un duelo directo por el play off: Malagueño-Antequera, por lo que los puntos en Loja cobran aún más valor.