Real Jaén Campos: «Percibo a la afición del Real Jaén muy ilusionada y motivada pese a todo» José Quesada y Fernando Campos, durante la presentación como secretario técnico del club blanco. / JOSÉ A. GUTIÉRREZ El secretario técnico blanco asegura que «los responsables del club nos dicen que estemos tranquilos, los problemas se solucionarán» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 12 julio 2017, 00:22

Fernando Campos ha regresado al club blanco, su casa, para desempeñar las funciones de secretario técnico y ayudar al Real Jaén ha confeccionar un sólido proyecto deportivo que saque a la entidad jienense de la depresión en la que anda sumida en las últimas temporadas. «He percibido una gran ilusión entre la afición. Aquí siempre que ha habido problemas los seguidores han echado una mano. Además, desde el club nos han dicho que estemos tranquilos y a la gente la veo con mucho optimismo. Se ha bajado en tres años dos veces, pero la gente comenta que van a trabajar las peñas, que entre todos sumamos y que se va a conseguir una gran cifra de socios. A la gente la veo caliente, ilusionada y motivada».

En su aterrizaje habló con José Quesada y Salva Márquez. «Me dijeron que querían contar conmigo. Mi intención era entrenar, pero siempre condicionado a mi trabajo, vimos varias opciones, tengo vida laboral al margen de esto. Para el Real Jaén no me podía postular porque el club necesita un entrenador a título profesional. El hecho de que estuviera David también me motivó y decidimos entrar como secretario técnico, trabajar con Salva como director y confeccionar un equipo de trabajo. Un proyecto ambicioso a medio y largo plazo, siendo conscientes de los problemas que íbamos a tener al principio. Es muy difícil arrancar pero confío en que todo saldrá bien».

Cuestionado por el punto en el que se encuentra el próximo proyecto deportivo, Campos señala que «se está elaborando, estamos trabajando en función de lo que quiere el entrenador que es quien marca las pautas. No se ha concretado nada pero tenemos bastantes frentes abiertos y estamos hablando con mucha gente. Hemos visto partidos de play off de ascenso, este domingo también. Estamos trabajando en función de lo que podemos acceder. El presupuesto no está cerrado pero nos han dado vía libre sabiendo que podemos trabajar en unos parámetros en los que nos encontremos cómodos. Está pendiente de la situación de la entidad». No quiso entrar en cantidades concretas porque «está pendiente de cerrarse por parte de la directiva. El club quiere ser riguroso porque antes se ha vivido por encima de nuestras posibilidades y de esos barros tenemos estos lodos».

El mercado está parado y «los jugadores cuando hablas con ellos te preguntan por cómo van los problemas del Real Jaén. Porque la incertidumbre es normal y lógica. Cerrado no hay nada, existen posicionamientos de jugadores y sus representantes. Estamos barajando opciones. Los futbolistas siempre barajan varias opciones. Estoy seguro que la semana que viene podremos avanzar en muchos casos, pero no hay prisa. Tiene ventaja el que ha tenido la plantilla cerrada y sólo debe retocar unas pocas posiciones. Nosotros tenemos que tener un movimiento muy grande. La gente está desilusionada por no pagarle y encima el descenso, tenemos más trabajo que los demás».

Fernando Campos reconoce que hay equipos que están tocando a los canteranos del club. «Sí, me he encontrado con la situación de jugadores de la cantera que están siendo tocados. Si son interesantes a medio o largo plazo no tiene sentido que no lleguen al primer equipo del Real Jaén. La cantera debe ser una inversión por y para el Real Jaén. Hay que apostar por ella y apoyarla y que los jugadores tengan la oportunidad de jugar en el equipo de su tierra».

Además, confirmó que las negociaciones con los jugadores de la primera plantilla que interesan están paralizadas. «La fichas profesionales y la Seguridad Social provocó que las negociaciones con los jugadores se paralizara. Si es interesante y el entrenador lo pide se negociará. Luego debemos acomodarnos a la situación económica que tengamos porque el caché de cada jugador se lo pone cada uno y si no podemos acceder se dejaría. Con la primera plantilla está todo paralizado pendiente de resolver los asuntos de los últimos días».

En este sentido subraya que «tenemos que valorar si el equipo trabajará como un bloque profesional. Además es un concepto que se puede entender de varias formas. Se está estudiando en función de las exigencias económicas, los horarios y todo eso».

Aguado

Y en cuanto a la situación de Álvaro Aguado, con ofertas para salir de tres filiales (Las Palmas, Córdoba y Real Betis) se mostró rotundo: «Si alguien lo quiere tendrán que remitirse a nosotros. Lo digo sin saber nada y sin haber hablado con él. El entrenador no ha dicho que no se cuente con ellos -en referencia también a Órdóñez. Tienen contrato en vigor y son del club».