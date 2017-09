Real Jaén Los blancos se adaptan al cambio de horario en los entrenamientos Uno de los partidos celebrados esta temporada en La Victoria. :: Juande Ortiz / JUANDE ORTIZ La plantilla modifica sus estudios o trabajos para ejercitarse por las mañanas JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 28 septiembre 2017, 03:39

En principio no habrá salidas por el cambio radical en las sesiones de trabajo de la primera plantilla. Ayer Salva Ballesta dirigió su primer entrenamiento matutino. La jornada arrancó a las 10:30 horas y contó con todos los futbolistas. El compromiso con el proyecto es máximo y pese a que se les trajo el pasado verano con unas condiciones que incluían trabajar por las tardes, los jugadores ya han asumido el cambio y modificarán sus agendas para seguir sumando en este proyecto.

Esta redacción habló ayer con la mayoría de los peloteros blancos y prácticamente todos tienen disponibilidad para ejercitarse por las mañanas. La mayoría no tiene problema con el cambio horario y los que ya tenían las mañanas ocupadas lo son por estar estudiando, con lo que simplemente tendrán que cambiar su turno a la tarde para seguir con su formación académica. Es el caso del meta Samu Urbano o del jugador granadino Sergio García, entre otros.

En el caso de Antonio Romero Higueras 'Toni' contaba con un trabajo por las mañanas, pero su compromiso con el club y su deseo de triunfar en el Real Jaén le han motivado ha dejarlo y buscarse alguna actividad laboral esporádica por la tarde.

«Se ha propuesto entrenar por las mañanas y como me vine con la ilusión de jugar aquí pues no me importa, me amoldo a eso», explicaba ayer a IDEAL el medio centro.

«Yo trabajaba en Beas de Segura como pintor y ahora había acabado un poco el trabajo y estaba buscando algo por Jaén. Intentaré si por las tarde encuentro algo pues bien, y si no pues nada».

Toni ha disputado hasta ahora cinco partidos, dos de ellos como titular, para un total de 176 minutos. «Salva ha venido con muchas ganas, ha propuesto entrenar por las mañanas y todo el mundo ha dicho que sí, así que no hay ningún problema». Añade que quiere «estar en el Real Jaén y pelear por ganarme un puesto en este equipo».

En cuanto al cambio que se ha producido en el banquillo destaca que «el equipo iba bien, la verdad es que me sorprendió un poco el relevo. Esperaba que le iban a dar un poco más de margen a David porque el bloque estaba creciendo. De todas formas son cosas que no nos incumben y tenemos que seguir trabajando».

«Requerimos esfuerzo y profesionalidad. El jugador tiene que estar dedicado en cuerpo y alma al Real Jaén, no podemos ser un equipo amateur», señalaba en su presentación Salva Ballesta. Y todos los futbolistas han tomado nota. Así, si se produce alguna salida de la plantilla, algo bastante probable, no será por estos motivos, sino por una decisión de la nueva dirección deportiva.