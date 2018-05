Real Jaén Beda: «Hay que sumar los seis puntos y asegurar el play off» El delantero brasileño Pedro Beda celebrando junto a sus compañeros el gol ante la UD San Pedro. / BESTPHOTOSOCCER El delantero brasileño del Real Jaén se muestra «enfadado» por perderse por sanción el partido de este domingo ante el Torredonjimeno JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 2 mayo 2018, 00:40

El delantero brasileño Pedro Beda (5-03-1989) está viviendo una dulce temporada en el Real Jaén. Ocho goles en 18 partidos, no se había perdido ni un solo encuentro desde su aterrizaje en la casa blanca en el pasado zoco invernal. «Satisfecho por la cifra, aunque podría estar mejor, seguiré trabajando intentando mejorar, pero lo importante es que nos quedan dos partidos y hay que sumar los seis puntos para asegurar el play off».

Este domingo se perderá por sanción su primer partido desde que aterrizó en el mes de enero de este año en la casa blanca. «Así es, pero contamos con una gran plantilla y seguro que el jugador que ponga el técnico se va a dejar la piel y va a darlo todo por el club».

En San Pedro firmó uno de los tantos de la victoria jienense. «Estoy muy contento por mi gol ante el San Pedro, porque ayudé a mi equipo a ganar un duelo muy complicado. Feliz por el gol y por el partido que hizo el equipo, con una gran primera parte».

Sobre el tanto de bella factura que firmó Ezequiel subraya que «tiene mucho mérito porque nadie lo esperaba. Tiró desde muy lejos, pero el míster ya nos dijo esta semana que probáramos desde lejos y como Ezequiel cuenta con un disparo potente al final salió bien».

Dos jornadas para finalizar el campeonato liguero, ante dos equipos a los que ya se les ganó en la primera vuelta. «Pero no será nada fácil. El torredonjimeno ya tiene su objetivo garantizado, pero todos quieren jugar y hacer un buen partido ante el Real Jaén. Vamos a entrenar muy fuerte esta semana, planteando el encuentro para ganarlo y ojalá salgan las cosas bien». García Tébar les dio dos días de descanso y hoy miércoles están citados para trabajar en una doble sesión de mañana y tarde.

A las 18:30 horas

El duelo ante el Torredonjimeno de este domingo (18:30 horas) será el último en casa de la fase regular. «Estoy un poco enfadado porque quería jugar este partido. No podré hacerlo pero estaré apoyando a mi equipo desde la grada. Será como un pre play off, espero que la afición venga y nos apoye porque necesitamos ganar y sumar los tres puntos. Si lo sacamos estaremos casi metidos, aunque todavía queda mucho».

En el seno de la plantilla apuestan por cerrar cuanto antes el play off y después ya habrá tiempo de pensar en ser tercero y jugar la Copa del Rey. «Si quedamos terceros, mucho mejor por la Copa pero también por la posibilidad de jugar la vuelta en casa con nuestra afición. Pero ya se verá todo. Hay un partido clave esta semana entre Motril y Huétor Tájar». Interrogado sobre el resultado que en ese duelo beneficiaría a los blancos destaca que «mientras nosotros ganemos nuestro partido nos vendría bien que el Motril pinchase».

Migue Montes se retiró por un fuerte golpe en su tobillo y el propio García Tébar destacó al finalizar el partido que habría que estar atento a su evolución para saber si podrá estar para el domingo. No hay que olvidar que Luizinho no entró en la convocatoria de este último partido por lesión y Beda no estará ante el Torredonjimeno por sanción. «Tenía el tobillo muy hinchado por una entrada innecesaria de un jugador del San Pedro. Espero que se recupere porque lo necesitamos».

Beda explica que está muy contento de su fichaje por el Real Jaén. «Sí, vine al Real Jaén con el objetivo de ascender al club. Siempre digo que este club no debería estar en Tercera, porque es de categoría superior por historia, afición y estadio. De momento estamos en el buen camino y en la pelea».

Para finalizar, sobre el Mundial de Rusia que está a la vuelta de la esquina comenta su deseo por una final «entre España y Brasil. Me gusta mucho el fútbol de la selección española, junto con Alemania y Francia son los equipos más fuertes y candidatos a ganar. Pero la Copa del Mundo depende del que llegue mejor. Lógicamente Brasil es mi país pero me encanta el fútbol que hace España».