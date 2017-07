Barla: «El Real Jaén tendrá los derechos federativos bloqueados hasta que pague»

«El Real Jaén tendrá los derechos federativos bloqueados hasta que no pague al cuerpo técnico de la pasada temporada». Así de rotundo se muestra el técnico gaditano José Manuel Barla, dolido además por las afirmaciones vertidas desde la entidad por el supuesto ahorro de 2.000 euros en la reclamación presentada ante el Comité Jurisdiccional y de Conciliación de la RFEF. «Me ha jodido, no me lo merecía después de todo lo que hemos pasado allí. Fue un anuncio inoportuno e injusto. No es una cantidad que se van a ahorrar, además de que no es esa. La redondearon al alza. En realidad son 1.400 euros netos, correspondientes a la mensualidad del mes de junio, reconocida en el contrato, y que en un primer momento se le dijo al club que no me la tenían que pagar todavía al no haber finiquitado ese mes. Una vez que ya estamos en julio, la he reclamado en el periodo que corresponde y me la tendrán que abonar», asegura Barla.

De esta forma, el técnico que acabó dirigiendo al club blanco en la recta final de la temporada pasada asegura «que en el Rea Jaén no pueden tramitar fichas, ni de jugadores ni técnicos, hasta que no nos paguen a los tres: Ramón Tejada, José Luis Ramos y a mí. Tienen de plazo hasta un día antes de que empiece la competición liguera, porque después no podrán tramitar las fichas y por lo tanto competir».

Barla se muestra «muy triste». «No entiendo el motivo de realizar esas declaraciones. Quisieron apuntarse un tanto, pero no se ajustaron a la veracidad. Es cierto que les dieron la razón, en un primer momento, porque todavía no podía reclamar el mes de junio, pero una vez subsanado el error, y presentado en el plazo correcto, tendrán que abonar ese mes también», añade.

El técnico, cuyo nombre se barajó para seguir, subraya que no pidió más dinero del que le corresponde. «Es todo muy lamentable, sobre todo viniendo de gente que tiene por bandera la legalidad y el supuesto modo correcto y serio de proceder», dice.

También indignado se mostró ayer a esta redacción el preparador físico, José Luis Ramos. En su caso, no hay problemas con las cantidades, pero sí en la forma de actuar de los nuevos directivos. «Tras el partido ante el Jumilla me puse en contacto con José Quesada para hablar de mi situación. Quedamos en que me llamaría en una semana para hablar conmigo y hasta la fecha no he recibido ningún tipo de noticias. Entiendo que se prescinda de mí, es un proyecto nuevo y el fútbol tiene estas cosas, pero no puedo comprender que no se haya producido una llamada, un contacto para intentar llegar a un acuerdo o para comunicarme algo referente a las mensualidades que me adeudan y la fórmula de pago. Así, no me han dejado otra opción que denunciar. Porque a los jugadores, al menos, les contactaron para hacerles una propuesta, a mí ni eso».

Y en tercer lugar está el conflicto con Ramón Tejada. También deberá decidir el Comité Jurisdiccional y de Conciliación de la RFEF, pero en su caso el problema es mucho más complicado. Su contrato, según ha podido saber IDEAL, es diferente al de Barla y Ramos y acabará en los tribunales. «Espero que nos paguen nuestros atrasos y podamos pasar página», comentaba ayer a esta redacción de forma escueta.

Y 15.000 euros de multa

Además, no hay que olvidar que el club deberá abonar, también, la multa impuesta por los nueve partidos que estuvo sin entrenador desde la marcha de Tejada. La cifra podría rondar los 15.000 euros, cantidad que también debería pagarse antes del inicio del próximo curso liguero.

Todas estas noticias surgen después de que la entidad anunciara ayer que hoy (a las 13:00 horas) se presentará al primer fichaje de cara a la próxima temporada. En el seno de la afición hay muchas ganas de empezar a hablar únicamente de temas deportivos y dejar atrás los asuntos institucionales.