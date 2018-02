Real Jaén Ballesta: «Toca volver a la victoria, en La Victoria y ante un gran rival como el Atlético Malagueño» Salva Ballesta, en un partido en La Victoria. / IDEAL El técnico del Real Jaén explicó que sus jugadores están «como un león que lleva varias semanas sin comer y ve pasar una gacela por delante» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 17 febrero 2018, 01:47

El Real Jaén recibe mañana domingo (12:00 horas) a algo más que al líder del Grupo IX. El Atlético Malagueño es un filial de un Primera División al que Salva Ballesta conoce a la perfección. Lo dirigió durante dos temporadas, en las que logró disputar el play off de ascenso a Segunda División B, y precisamente su andadura como técnico blanco arrancó en el duelo de la primera vuelta, que acabó con victoria local por uno a cero.

Pero además, el encuentro viene en medio de un bache para un equipo que ha enlazado, por vez primera en toda la temporada, dos tropiezos consecutivos. «Son tres puntos más, pero con connotaciones importantes, porque te enfrentas al líder, a un gran equipo como muestra de ello es que lleva todo el año primero. Y que vendrá aquí con la ilusión de seguir ahí. Pero nosotros tenemos nuestras armas y creo que los jugadores son conscientes del partido que es, de la posibilidad que hay. Los dos partidos en los que no hemos sumado nos han sacado de la zona de play off, lo que nadie desea, pero dentro de lo negativo, el primer clasificado ha hecho sólo uno. El resto nos ha pasado pero habrá entradas y salidas, como ya dije hace tiempo. Intentaremos hacer un buen partido, los jugadores están mentalizados», explicaba ayer Ballesta en rueda de prensa.

El técnico utilizó un símil muy claro. «Es como el típico león que lleva tres semanas sin comer y le pasa una gacela por delante. Es la sensación que tengo y que transmiten los jugadores, que están deseando que llegue la hora del partido. Un encuentro en el que debe triplicarse el número de aficionados en el campo. El equipo necesita ese calor, esa vida que pueden dar en el calentamiento porque todo eso suma».

Bajas locales

Del Malagueño explica que «su potencial le hace tener una plantilla con un nivel muy alto. Tienen un presupuesto enorme para confeccionarla. Y los dos tenemos bajas. Nosotros tenemos futbolistas que no están recuperados, que incluso han tenido que dejar de entrenar. Pero sacaremos un bloque competitivo con la idea de tener el balón y ser protagonistas. Esperemos tener suerte y hacer gol en las primeras ocasiones que disfrutemos». De esta forma, «seguro que no podrá estar Ramón, Juanlu y Pico. Además, Ismael está entre algodones y el resto disponibles».

El técnico del Real Jaén afirmó ayer que «una de las cosas que tiene el fútbol es que el futuro no se sabe nunca. Lo que necesitan los jugadores, para creer en ellos, es ganar. Esta semana hemos hecho un trabajo individualizado porque son futbolistas que no estaban acostumbrados a perder en mucho tiempo, sobre todo la primera en Torremolinos. Si se pierde hay que seguir trabajando, queda mucha liga y si se gana reducimos puntos al líder y con los partidos que quedan daremos ese salto. Los jugadores han tenido mucha involucración. Las derrotas son fruto de cosas que se han dejado de hacer. Nos hemos alejado de nuestro plan de trabajo a la hora de desarrollar nuestro fútbol y ellos son conscientes de que hay momentos de la temporada en los que sucede eso. Lo más importante que hay que hacer en este momento es volver a la senda, con una victoria en La Victoria y ante un gran rival».

Sobre el estado de ánimo de sus jugadores señaló que está «excesivamente revolucionado, a algunos hay que pararlos porque desean tanto que llegue el partido que hay que frenarlos. Lo más bonito es que reconocen determinadas situaciones y eso es bueno para crecer y mejorar. El equipo está muy unido y creyendo en el trabajo diario. Somos un equipo con intensidad, concentración, agresividad futbolística y que quiere ser protagonista con balón. Cuando no tiene el esférico no me gusta. Cuando no se puede tener hay que despertar la otra faceta del fútbol, que hay que volver a activar. En estos últimos partidos nos han hecho más ocasiones de las que nos tienen que hacer. Debemos ganar los partidos desde la portería a cero. El fútbol de tercera es otro fútbol, y eso hay que entenderlo».

Para finalizar comentó que «el Consejo se desvive por la plantilla y la gente está muy contenta. Tú puedes hacerlo todo muy bien, pero si luego no ganas el domingo no hay aplausos. Hay gente que lo sabe soportar y quien no. A mí no fe afectan las situaciones límite y tenemos que intentar darle la vuelta a esta situación. Será fundamental un apoyo intenso este domingo. Hay que estar con ellos 90 minutos y cuando termine el partido la afición, que es soberana, que se manifieste como estime oportuno».