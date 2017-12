Real Jaén Ballesta: «El Real Jaén tiene que salir como una moto» Salva Ballesta, junto a algunos de los jugadores del conjunto blanco. / REAL JAÉN El técnico del conjunto blanco asegura que «al final de cada partido los jugadores tienen que volver a ganarse el puesto en el once» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 2 diciembre 2017, 00:34

No hay espacio para los excesos de confianza. El técnico del Real Jaén, Salva Ballesta, apuesta por mantener el nivel de intensidad y juego que ha destilado su equipo en las últimas jornadas y que le ha permitido sumar cuatro partidos sin encajar gol y seis invicto.

«Lo primero que comuniqué el miércoles a la plantilla es que después de ganar en su campo a un bloque potente como el Almería B y tocándonos jugar en casa y con un rival, al que hay que respetar al máximo, pero en relación al puesto de la clasificación por debajo del filial almeriense, hay ahí una posible relajación y un creerse que será fácil. Y todo lo contrario, porque vendrán a sacar algo positivo. La UD San Pedro es un rival que ya ha demostrado en otros campos como en casa del Almería B (donde ganó por cero a uno) de lo que es capaz. El Real Jaén tiene que salir como una moto, primero porque jugamos en casa, y hay que darle continuidad a la dinámica que llevamos. La gente está convencida y nos preparamos para eso, para que desde el minuto uno la gente salga con rapidez, movilidad, circulación de balón, y además creo que nos vamos a encontrar a un conjunto que va a jugar cerrado».

El entrenador del conjunto de la capital jienense explicó que lo difícil no es llegar, ahora hay que mantenerse en puestos de privilegio para pelear por recuperar la categoría perdida la pasada campaña. «Esto es muy largo, habrá entradas y salidas de los puestos de play off pero todo se mira de otra manera si estás en los puestos largos. Hay sanciones, lesiones, momentos anímicos diferentes y mantenerse en puestos de play off es muy importante».

Bajas

La plantilla está toda disponible, desde el punto de vista físico, a excepción del central Ismael Heredia que ya ha empezado a ejercitarse con el grupo. «Ha empezado con la dinámica, lo estamos metiendo poco a poco. La semana que viene tenemos dos partidos seguidos, y luego un periodo vacacional de tres días y lo que no queremos es que vaya para atrás. Pronto empezará a trabajar como uno más. El resto están todos disponibles». Junto a Heredia, la única baja, pero en este caso por sanción federativa, es la de Juan Carlos.

Añade que «no queremos arriesgar con su recuperación aunque los médicos nos han dicho que está solventado pero el tema de competir y de estar en los entrenamientos requiere otra tensión muscular y otros movimientos. La Liga para el miércoles y aprovecharemos para que siga potenciando toda la zona y cuando volvamos pueda ser uno más y estar a disposición de jugar».

Ballesta confiesa que solo piensan en el San Pedro y después lo harán en el duelo provincial ante el Torredonjimeno en el municipal Matías Prats de este miércoles, 6 de diciembre. «Primero tenemos que solventar el partido del domingo, que no será nada fácil y después pensaremos en el siguiente. Hay tres puntos en juego y no puedes pensar en ir a un campo sin saber si habrá sanciones, lesiones. Somos de jugada a jugada, pensamos en el partido y cuando acabe en el otro. Lo contrario sería un error».

Sobre el estado del equipo explica que «físicamente está bien, cada vez mejor, está claro que ya el número de partidos va cansando y ya hay jugadores como Migue Montes que en el descanso tuvo contracturas en los isquios, Víctor también acabó con molestias, pero es porque llevan quince o dieciséis partidos acumulados. Pero tenemos una buena plantilla, hay competencia y los que tengan que saltar el domingo serán los que estén en las mejores condiciones y los que el cuerpo técnico vea que son los más adecuados para ganar al rival».

Para finalizar se definió como un entrenador que «cuando termina el partido hay que volver a ganarse el puesto. Si se ha ganado y se ha hecho bien es tu obligación y para el siguiente partido te lo tienes que volver a ganar. Aquí no se le regala el puesto a nadie».

Los sampedreños han logrado mantenerse fuera del descenso, aunque llegan al Nuevo La Victoria empatados a puntos (17, 16 menos que los blancos) con el Atarfe, que ocupa la última plaza de la zona caliente.

Los blancos sólo han cedido dos empates en su feudo.