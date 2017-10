Real Jaén Ballesta: «La planificación deportiva del club es extraña, no hay dos futbolistas por puesto» Salva Ballesta, durante el último partido en la Victoria. / JUANDE ORTIZ El técnico del Real Jaén tendrá que reestructurar su once titular debido a las bajas de Ismael Heredia (lesión) y de Jonathan (sancionado) JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 21 octubre 2017, 01:28

El entrenador del Real Jaén no está nada contento con la configuración de la plantilla del club blanco confeccionada por los anteriores responsables deportivos del club. Ya lo había expresado en varias ocasiones, pero ayer, en la rueda de presa previa al partido del próximo domingo ante el CF Motril en la Universidad de Jaén, lo verbalizó con mayor claridad. De esta forma calificó la planificación deportiva como «extraña».

El técnico comenzó analizando la semana y el estado del equipo a día de hoy, una semana de trabajo que calificó como «muy buena e intensa los chavales han estado muy intensos durante la semana y así vamos a Motril con mucha ilusión».

Subrayó las dos bajas importantes que no podrán estar en Motril. «Tenemos las bajas de Ismael Heredia (lesionado) y Jonathan Rivera (sancionado). La plantilla tiene efectivos pero habrá que retocar sobre todo porque no hay suplentes de la misma posición, está Ramón, que acaba de salir de una lesión y vamos a forzar a ver si llega y en el medio del campo no hay muchas opciones, pero intentaremos reestructurar o cambiar el sistema», ha informado Ballesta.

Además, comentó las variables que tiene para sustituir a las bajas y la planificación de la plantilla. «Cuando un jugador se lesiona lo importante es tener a otro futbolista en su puesto, tenemos una plantilla en la que es complicado sustituir, le daremos vueltas a la cabeza, cambiar de sistema, pero lo complicado es que no se pueda dar ese cambio jugador por jugador. Hay tres centrales con Ramón y en el centro del campo Cervera, Jonathan y ya está. Queda un día y le daremos vueltas a la cabeza», ha apuntado.

En cuanto a la planificación de la plantilla destacó que se puede catalogar como «extraña». «Lo lógico en un equipo es que haya básicamente dos jugadores por puesto, no lo hay pero no significa que no lo encontremos, ya veremos lo que decidimos, porque once tienen que jugar. Puede jugar Toni, estudiaremos las opciones», añadió.

Respecto al próximo rival, el CF Motril, equipo granadino que está un punto por encima del club blanco y que cuenta con una plantilla trabajada ha adelantado que «va a poner las cosas muy difíciles. Es equiparable a un nivel de juego y plantilla como la del Real Jaén, va a ser un partido disputado y bonito de los que gusta a todos los jugadores, los tenemos a un punto y eso tiene que ser suficiente motivación para dar el cien por cien».

Sobre la nueva incorporación del equipo, el extremo Dani Góngora, declaró que no conocía al jugador, pero que tiene una grata sensación. Entre otras cosas, porque tiene cosas de jugador top y va a intentar sacarle el máximo provecho. «Hay que tener en cuenta que es un jugador que no viene de competir y tiene ese déficit de cara a la competición, pero poco a poco lo va a ir consiguiendo. Tuvo el jueves un pequeño esguince de tobillo que se está tratando, pero cuando te viene todo del revés quejarse es de cobardes. Si hay que poner un delantero de central se pone y punto, bueno delantero no que tenemos sólo uno», ha asegurado.

Interrogado sobre la posibilidad de que aterrizaran nuevas incorporaciones, Ballesta explicó que no sabe si va a llegar uno, ninguno o dos. «La secretaría técnica y Rubén Andrés no paran de hacer su trabajo, pero a día de hoy somos los que estamos. Esperábamos que llegara un jugador más y no ha podido ser. Y la semana que viene, si hay uno más, bienvenido a la familia. Lo que hay que tener claro es que aquí se fichan jugadores para engrandecer lo que es más importante y está por encima de todos, el Real Jaén», ha apuntado.

Los blancos pelearán en Motril (18:15 horas) por romper su mala racha en el rol de visitante. El bloque de la capital jienense sólo ha logrado sumar tres puntos en sus desplazamientos, guarismos muy alejados de los conjuntos que pelean por hacerse un hueco entre los puestos de privilegio que dan derecho a disputar el play off de ascenso.

Además, se medirán a un rival directo y en feudo, a diferencia de lo que suele ser habitual en el Grupo IX, de césped artificial y de grandes dimensiones. Una oportunidad para que la plantilla destape el tarro de las esencias futbolísticas que atesora y sume tres valiosos puntos.