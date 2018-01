Real Jaén Ballesta: «El partido ante el Antequera es importante pero no decisivo, queda mucho» Salva Ballesta dando indicaciones durante el último partido del conjunto blanco en el Nuevo La Victoria. / JUANDE ORTIZ El técnico del Real Jaén confirmó ayer la presencia de Mario Martos en la lista de convocados y destacó la «semana de trabajo» JOSÉ A. GUTIÉRREZ Jaén Sábado, 27 enero 2018, 00:41

El técnico del Real Jaén CF, Salva Ballesta, destacó ayer en la previa del duelo ante el Antequera CF que «la semana de trabajo ha sido extraordinaria, la de mayor intensidad desde que estoy aquí». El entrenador reconoció la importancia del choque (domingo a partir de las 12:00 horas en el Nuevo La Victoria) pero no quiso ponerle la etiqueta de decisivo.

La plantilla realizó en las instalaciones de la Universidad de Jaén un entrenamiento intenso tras la sesión de vídeo «en el que los futbolistas han demostrado su intensidad para ganarse un puesto en el once del domingo ante el Antequera CF».

En la sesión se pudo ver trabajar a buen ritmo a Mario Martos, que esta misma semana ha recibido el transfer internacional y que según Ballesta entrará en la convocatoria.

Respecto al partido, el propio entrenador valoró el nivel del rival que visitará el domingo el Estadio de La Victoria. «Va a ser un duelo muy difícil, con un rival que sabe hacer las cosas bien pero que afrontamos con mucha ilusión y entre dos equipos que están peleando por el play off. Nuestro objetivo es mantenernos arriba». Respecto a si el partido es decisivo o no, Salva destacó que «quedan todavía muchas jornadas, decisivo no es, pero ganar sería muy importante para distanciarnos de un rival directo y mantener la lucha por asaltar la segunda plaza y de paso seguir invictos una jornada más. Cuentan con jugadores importantes, algunos de ellos los he tenido yo en otra etapa. Ha sido la semana de trabajo mas intensa, con entrenamientos superando las dos horas y hay una competencia por el puesto muy bonita y sana. Les he dicho que el que no esté será porque sólo puedo alinear a once».

El plantel está a disposición del entrenador salvo Pico y Juanlu que entran ya en la recta final de su recuperación, por eso no merece la pena forzar a estos jugadores y Salva quiere que se recuperen al cien por cien. «En el caso de Juanlu y de Pico más vale perder una semana que volver a tener la lesión, no están para competir al cien por cien los 90 minutos. Vienen de una lesión y las roturas hay que tratarlas con cuidado. La competición es muy larga y habrá lesiones y sanciones y necesitaremos a todos».

La Victoria no se pisa desde el pasado 7 de enero, los trabajos de recuperación han sido intensos y tras algunos contratiempos climatológicos, el césped volverá a ser utilizado este domingo. «El campo está mucho mejor, pero no se puede luchar contra las inclemencias del tiempo. Estará mucho mejor a mitad y finales de febrero. Estaba a un nivel de dos o tres sobre diez, y ahora está a seis o siete. Visualmente no estará como queremos pero hay que valorar el gran esfuerzo de trabajo y económico que está realizando el club blanco».

Sobre el mercado, que se cierra el próximo 31 de enero, no descartó alguna posible incorporación o incluso alguna salida más. «Hasta el día 31 el mercado está abierto, tanto para incorporaciones como por algunos jugadores por los que nos preguntan. No podemos decir no a ese futbolista importante que no enganche en Segunda B y que podamos hacernos con él. También nos están preguntando por la cesión y traspaso de algunos futbolistas, y hay quien tiene pinta de salir porque ellos mismos me lo han comunicado. Yo mismo les digo a los chavales que con esa edad tiene que jugar». Podría ser el caso del canterano Rentero, que tiene muchas opciones de salir de la disciplina blanca en las próximas horas.

Por otro lado, el equipo vuelve a trabajar hoy sábado por la mañana antes del choque importante en La Victoria ante el Antequera CF del domingo 28 a las 12:00 horas.