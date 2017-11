REAL JAÉN Ballesta: «Es el momento de dar un zarpazo» Salva Ballesta, durante la rueda de prensa que ofreció ayer. / JOSE A. GUTIÉRREZ El Real Jaén tendrá la baja del central Heredia, por lesión, y del capitán Higinio Vilches, sanción, cuyo puesto podría ocuparlo Rentero JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 4 noviembre 2017, 01:27

Preparado para asaltar el cielo del play off. El Real Jaén es un equipo en crecimiento, una maquinaria engrasada que da la sensación de haberle cogido el punto a la categoría. Y así, su técnico, Salva Ballesta, desea dejar en la faltriquera blanca los tres puntos del duelo provincial de este domingo (18:30 horas en el Nuevo La Victoria) ante el Martos CD de Toni García, para no demorar más tiempo en hacerse un hueco entre los puestos de privilegio del Grupo IX.

El técnico del club blanco aseguró ayer en rueda de prensa que sus jugadores afrontan el partido mentalmente fuertes: «Vienen de remontadas en encuentros anteriores y se han quitado la losa de no ganar fuera. Pero no hay que confiarse, y de eso me encargo yo», expuso. Ballesta también afirmó que el equipo cuenta con armas fuertes para afrontar el encuentro, «tenemos variedad, que eso siempre es importante, y las incorporaciones nos permiten estar más tranquilos». De hecho, reconoció que «una de las cosas que más me tranquilizaban en el partido frente al Huétor-Tájar era que, a nivel de banquillo, éramos muy superiores al rival».

El recurso para intentar que el capitán Higinio Vilches no se perdiera el duelo por sanción finalmente no ha tenido éxito y Vilches ha sido sancionado con un partido. Su puesto en el lateral izquierdo podría ocuparlo el canterano Rentero. «Todavía lo tenemos que decidir, pero gana muchas opciones que juegue Rentero ya que es su puesto natural. Es un chaval que está trabajando muy bien, sabe la dificultad que tiene por el puesto que ocupa y porque Higinio lo está haciendo muy bien y debe esperar su momento para estar al cien por cien y cuando tenga oportunidad de mostrar su valía pueda hacerlo. Casi seguro jugará».

Respecto al Martos CD ha manifestado que «es un equipo bien trabajado, que tiene buenos jugadores, con una delantera rápida y que está haciendo muchos goles. Pero lo que realmente me interesa es cómo está el Real Jaén, no los rivales. Jugamos en casa, ante nuestra afición, con una buena dinámica», señaló.

En cuanto a la motivación extra que pueda tener el Martos al contar en su plantilla con un nutrido grupo de futbolistas con pasado blanco, Ballesta analizó que «ellos mentalmente van a querer demostrar, los que estuvieron y los que no, pero es algo que si un equipo está bien estructurado, ante una presión eficaz, todo pasa. Cuando rueda el balón las cabezas piensan en el desarrollo del juego. Dependerá mucho de cómo salgamos nosotros y cómo estemos».

Salva Ballesta afirmó que ganar este domingo «supondría culminar una semana fantástica y con la posibilidad de estar en play off. Me gusta ver las cosas desde arriba. Si tienes la oportunidad de dar el zarpazo cuanto antes mejor, porque el jugador cree más en el grupo y en su hacer diario y se trabaja mucho mejor». También destacó el trabajo de todos los jugadores, que están trabajando con mucha ilusión, ganas y dedicación total al equipo. «Eso me gustaría que se viera refrendado con el apoyo de la afición, que los jugadores se vean arropados por más gente en 'La Victoria», añadió.

En cuanto a la situación del lesionado Ismael Heredia informó que «la herida aún está cicatrizando y es posible que pueda estar hasta cuatro semanas de baja porque fue una rotura importante de mínimo cuatro semanas». Por otra parte, Luizhino ya cuenta con licencia federativa y, según Ballesta, es un jugador que ofrece muchas posibilidades. «Ya tiene la licencia federativa. Puede jugar de punta, de mediapunta y por la banda izquierda. Da muchas posibilidades en el desarrollo del partido, si ves que las cosas no están saliendo bien puedes jugar con dos puntas, por detrás de Miguel o darle descanso o por banda y es destacable el salto de calidad que da el equipo con estas incorporaciones y con la variedad que tenemos. De cara a un mismo partido o si los jugadores tienen molestias», apuntó.

Sobre el central zurdo mallorquín Blai Pons que estará a prueba diez días en el Real Jaén, Ballesta explicó que «ha entrenado este viernes por primera vez, tiene una planta importante, viene para probar cuenta con experiencia y un buen curriculum que incluye play off, ha jugado en clubes de entidad como el Almería. Ilusión tiene y eso es lo más importante. Luego ya nos tocará decidir».