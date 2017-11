Real Jaén Ballesta: «Ganar al Almería B nos afianzaría en el play off» Juan Gato, Salva Ballesta y Miguel A. Guijarro, escenificando el cambio en el departamento de comunicación del club blanco. / REAL JAÉN Jonathan Rivera tiene el alta médica y la única baja del conjunto blanco para viajar a Almería es la del central Ismael Heredia JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 25 noviembre 2017, 01:19

El técnico del Real Jaén apuesta por dar un golpe de efecto en Almería. «Hay muchos alicientes para dar un golpe sobre la mesa. Nos enfrentamos a uno de los equipos importantes de la categoría, un conjunto que como todo filial juega muy alegre y está muy bien estructurado. Muy bien trabajado, con las ideas muy claras y cuenta con el añadido de la motivación que tienen sus jugadores por llegar al primer equipo. Tenemos que afrontar el encuentro ante un bloque sólido que sabrá en todo momento lo que tiene que hacer y en un campo precioso y con el césped en perfecto estado. Se dan todos los requisitos para que por lo menos se vea un partido entretenido y con muchas cosas positivas. Una victoria nos afianzaría con más fuerza en los puestos de play off, aunque queda todavía mucha liga».

En cuanto al estado de la plantilla, el técnico desveló que Jonathan Rivera «ya tiene el alta médica y como tal la deportiva. Estará disponible para la convocatoria. Heredia está dando pasos muy buenos para estar junto al resto de la plantilla en breve y no tenemos a nadie más tocado. Ha sido una de las mejores semanas que he vivido aquí, con una gran involucración de los jugadores, los entrenamientos muy intensos a nivel físico y particular entre ellos. El trabajo ya está hecho y vamos con muchas ilusión a Almería».

El inquilino del lateral derecho «todavía no está decidido, son jugadores muy importantes para la plantilla, esto es un grupo, será muy largo y habrá partidos para todos. Lo que tienen que estar es en la mejor disposición cuando se les requiera. Si mañana juega Juanlu eso no quiere decir que no se cuente con Manu, todo lo contrario. Lo importante para un entrenador es tener el problema de ver a quien alinea y que el jugador esté al cien por cien para jugar. Juanlu nos da otras posiciones, también por encima del lateral, se le puede meter de pivote defensivo, aunque se pierde altura, pero lo cierto es que hay muchas opciones y polivalencia en la línea de atrás».

Sobre la posibilidad de volver a jugar con dos puntas explicó que «habrá partidos que juguemos así, otros con uno, ahora hay determinados jugadores que están en un momento muy bueno y tienen que entrar en el once inicial, pero no hay que verlo en detrimento de la no participación de alguno, siempre sumando. Y en muchas circunstancias no se puede ir con todas las naves a la guerra, para tener capacidad de improvisar algo nuevo».

Ballesta ha estado en varias ocasiones muy cerca de dirigir al primer equipo almeriense. «Sí, la última vez estaba todo hablado para ir a firmar, pero al final no pudo ser. Agradecer el interés que tuvo Raúl Lozano por contratarme y del club, pero eso es agua pasada, ahora estoy en otro proyecto que me ilusiona mucho».

Por su parte Fran Fernández vuelve al banquillo del Almería B tras su breve experiencia con el primer equipo. El técnico del filial aseguró ayer en la previa del choque que «el Real Jaén tiene muy claro que su único objetivo es el ascenso y están estructurando el club y la plantilla para ello. Empezó regular pero irá a más seguro. Están haciendo fichajes todas las semanas y sabemos que será un partido de enorme dificultad. Estamos contentos porque recuperamos a jugadores, estaremos casi todos disponibles para este duelo».

Añadió que «es un rival con una entidad muy grande, una capital, una ciudad entera detrás, y será especial. Tenemos que hacer lo de siempre. Y estar tranquilos y con los pies en el suelo».

Lo que más le preocupa «es mantener la concentración durante los 90 minutos, porque cuando hemos jugado en el Estadio hemos tenido ansiedad, con el paso de los minutos cuando el marcador no era favorable. Y tenemos que mejorar eso. Sabemos que el rival tiene una enorme calidad arriba, con jugadores de una categoría superior. Debemos estar muy juntitos y ser conscientes de que ellos necesitan ganar porque los que tenemos la ventaja somos nosotros y estar tranquilos. Nuestro plan de partido habitual».