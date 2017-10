Real Jaén Ballesta: «Fichamos ahorrando presupuesto» Primer once que alineó el Real Jaén en la primera jornada de liga. / RAMÓN L. PÉREZ El técnico del Real Jaén cuantifica en un «30 o un 40 por ciento el ahorro en plantilla» | La ficha de Luizinho podría no estar tramitada para mañana domingo, donde además es duda Jonathan Rivera y vuelve Pico JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 28 octubre 2017, 00:35

Luizinho, el último en aterrizar en la casa blanca, se perderá, con casi total seguridad el partido del domingo (12:00 horas) en el Nuevo La Victoria ante el CD Rincón. Los que sí estarán, y con posibilidades de ocupar un puesto en el once, son Juan Carlos y el meta Luis Arellano.

El técnico del Real Jaén, Salva Ballesta, analizó ayer la actualidad del conjunto de la capital jienense. En primer lugar fue preguntado por los nuevos fichajes y su disponibilidad para el encuentro del domingo. Así, aseguró que «físicamente están disponibles todos, Luis Arellano y Juan Carlos pueden estar para el partido, pero lo que no sé es si burocráticamente estará disponible Luizinho, ya que todavía hay documentación que se está tramitando». El jugador pasó ayer el obligado reconocimiento médico y el club intentó agilizar la tramitación de su ficha.

También destacó la importancia de las nuevas incorporaciones y el salto de calidad que va a dar el equipo con ellos: «Con todos el Real Jaén va a dar un salto cualitativo muy importante. Son jugadores con un recorrido y un querer llegar a ser futbolista importante, quieren crecer. Y sobre todo se están trayendo jugadores de un buen nivel a un 30 o a un 40% ahorrando presupuesto en la plantilla», ha añadido.

Salva Ballesta comentó el estado excepcional en el que llegan los dos últimos fichajes y la dificultad de traerlos: «Es una época en la que es muy difícil traer a jugadores de este nivel, tanto Juan Carlos como Luizinho vienen de ser los mejores en sus equipos, son jugadores que van a dar mucho y traemos jugadores con capacidad de crecer con el proyecto o de que venga un equipo y deje dinero en el club, además de que se está ahorrando presupuesto a la plantilla».

Sobre cuándo se va a ver la identidad del equipo que quiere Salva Ballesta, el míster comentó que la intensidad y carga de los entrenamientos no se inculca de la noche a la mañana. «Me gusta mucho jugar el balón cuando lo tenemos y ser auténticas bestias cuando no lo tenemos. Me gusta recuperar tras pérdida. Eso exige una capacidad física importante que poco a poco la vamos cogiendo. Tendremos un equipo competitivo para ir a cualquier campo y mostrar nuestras credenciales, no puede ser que salgamos fuera y perdamos por esa renta, los jugadores son conscientes de que no nos pueden pasar por delante y así. Nosotros somos jugadores que le dedicamos todo en cuerpo y alma y se tienen que concienciar de que la Tercera es una categoría diferente a todas. Donde hay que luchar, competir, jugar al fútbol y nosotros en casa damos eso pero fuera tiene que salir lo que somos. Jugadores que queremos comernos el mundo. Y saber que Real Jaén, con su nombre, no gana los partidos. Ha sido una semana muy intensa hemos corregido algunos errores, no sólo tácticos y técnicos, también mentales y creo que el equipo va en ascenso».

En cuanto a la posibilidad de sumar alguna incorporación más a la plantilla, el entrenador ha comentado que quiere dos jugadores por puesto y tener soluciones. «Necesitamos reforzar el nivel en los puestos más débiles, la parte de ataque está bien solventada y lo que tenemos que reforzar es la faceta defensiva, tanto en calidad como en número, porque la liga es muy larga, hay expulsiones, lesiones y el Real Jaén tiene que jugar con un once, y el que salga desde el banquillo tiene que dar el mismo nivel», añadió.

Cuestionado por las posibles bajas en el equipo, el entrenador ha dicho que «no sabemos si Jonathan Rivera llegará al partido, porque lleva desde la semana pasada con molestias y entradas y salidas de los entrenamientos, Cervera estará y Juan Carlos también. El único con molestias más serias es Ismael Heredia y recuperamos a Pico». Y sobre la convocatoria del partido y la posibilidad de que debuten los fichajes ha declarado que lo decidirán hoy sábado. «Si tengo un cargo me gusta tomar las decisiones con todas las consecuencias, acertada o desacertadamente, pero lo veremos este sábado».

Un rival muy peligroso

En cuanto al rival, el CD Rincón, equipo situado en los puestos altos de la tabla, el míster ha dicho que «es una estructura y un bloque de años atrás, con mucha confianza y un entrenador que trabaja muy bien el equipo y que dará guerra. Un rival correoso y que mentalmente cree en lo que hace. Es un rival duro de la categoría y de los que más puede costar de los que nos hemos medido hasta ahora».

Por último, Salva Ballesta ha sido preguntado por el estado del césped ante lo que ha comentado que «cuesta muchísimo dinero, vamos a intentar trabajarlo. Para ello se van a traer unas máquinas, para recuperarlo, y hay contactos con empresas profesionales para tratarlo», ha expuesto. Para cambiarlo «hay que gastar 100.000 euros, es mucho dinero. La profesionalidad del equipo no va vinculada al césped. Hay muchos equipos en Primera que tienen un césped de ruina. Sí es otro punto más, sobre todo para el juego que queremos hacer. Si me preguntas lo que prefiero, si cambiarlo o un central o un centrocampista, me quedo con el jugador porque el césped es para los once y en Motril era una ruina y nos metieron tres».