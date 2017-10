Real Jaén Ballesta: «El equipo tiene que ganar en agresividad» El técnico del Real Jaén, Salva Ballesta, al finalizar el entrenamiento de ayer. / JOSÉ A. GUTIÉRREZ El técnico del Real Jaén aseguró ayer que «contratar a un nuevo delantero es prioridad uno, para que Montes tenga un recambio» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 14 octubre 2017, 00:23

El técnico del Real Jaén habló ayer con la plantilla blanca. No le gustó la falta de intensidad que el grupo mostró en el segundo round del duelo disputado el pasado jueves ante el Vélez CF. Se analizaron los errores cometidos, se hizo terapia de grupo, y se dejó claro que los blancos tendrán en el calendario un buen número de batallas con escenarios similares al Vivar Téllez acechando en el horizonte. Y en esos campos hay que cambiar el chip y ponerse el mono de trabajo.

Ballesta explicó que después de analizar con los jugadores el encuentro ante el Vélez, se debe sacar una lectura positiva. «Está claro que, quitando la primera media hora del partido, en la que tuvimos dos ocasiones clara para disparar, el rival nos pasó por encima en muchos conceptos. Sin embargo, prefiero sacar la lectura positiva y quedarme con los primeros minutos del partido y con que los jugadores son conscientes de lo vivido allí. Si el jugador es consciente y lo ve así, se puede cambiar, se puede mejorar. También hay que mejorar la participación del equipo en este tipo de campos, de estas dimensiones, de los que nos encontraremos cuatro o cinco más en esta categoría», añadió.

Entre los aspectos a mejorar, Ballesta informó de que el equipo tiene que ganar en agresividad, en madurez, en las disputas y ser protagonista en los partidos. «Todo esto tiene que cambiar, y lo vamos a revertir seguro», ha apuntado.

Y añadió que «estamos analizando, no me gustan las medidas de castigo, estudiaremos el rival y puede que haya cambios, pero tampoco es que tengamos grandes posibilidades para cambiar. Contamos con muchos jugadores en un mismo puesto, de misma pierna, estamos heredando una situación encontrada pero trabajamos para solucionarla».

Respecto a posibles fichajes, el técnico ha reconocido la necesidad de traer a un delantero. «Tenemos claro que firmar a un punta es prioridad uno. Llevamos tiempo esperando respuesta de jugadores importantes. La idea es que ayuden a los que ya tenemos y para tener variedad. No podemos tener un delantero y que esté cansado, luchando y haciéndolo en la medida de lo posible como mejor puede y no tenga capacidad de un cambio. Si estornuda no tenemos delantero centro. Le vendrá bien al equipo y a él. No hay variedad en la planificación, centrocampistas con las mismas condiciones, mucho media punta, jugadores con la misma pierna y vamos a intentar reestructurar la plantilla», informó.

A Ballesta no le preocupa la posible reacción del público este domingo (12:00 horas) ante el Guadix. «Con el hijo hay que estar cuando las cosas están mal. Y el aficionado debe estar con sus colores. El equipo está en una posición en la que poco a poco tiraremos más para arriba. No tengo dudas de que el domingo la afición estará con la plantilla. Los aficionados son conscientes de que este año puede ser una temporada de transición. Hay que ver cómo evolucionan las incorporaciones. Estamos en un periodo de actuar en muchas facetas de la entidad».

Pico, baja de nuevo

Pico no llegará, «prefiero tenerlo completamente recuperado a que esté un partido sí y dos no. Es un jugador muy importante para el equipo, que la peina muy bien, la aguanta, desborde, capacidad de llegada y su baja la nota el equipo de forma considerable». Se suma a la baja de Ramón.

Del próximo rival de los blancos, el Guadix, Ballesta asegura que «esperamos un partido competitivo y que ellos con el empate han cogido cierta ilusión y moral. Saben que tendrán a un equipo que va a cambiar su actitud y forma de competir respecto al Vélez. Y como todos los partidos de Tercera, ya que tienen todos la misma lectura, salvando que juegues en casa y tengamos un mayor espacio para circular el esférico, son partidos muy disputados, con mucho juego aéreo, muchas acciones a balón parado tanto a favor como en contra y no es que tenga rivales que te puedan desbordar, ya que el éxito de los equipos de Tercera es el bloque, su forma de trabajar».