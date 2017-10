Real Jaén Ballesta: «La clave estará en la intensidad y el orden» Ramón, con problemas en el abductor, volverá a ser baja en los blancos y Aguado podrá alinear a Rubén Palomeque, tras llegar ayer su 'transfer' JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 7 octubre 2017, 01:05

Tres puntos, como cualquier otro partido, pero con un aroma especial. El técnico del Real Jaén ubica el clásico provincial de mañana domingo en su justa medida. «Es un partido de fútbol, en el que se juegan tres puntos y así lo afrontamos, con la salvedad de que es el derbi. Y es un encuentro para los entrenadores y los jugadores que cuenta con un plus de más. Yo recuerdo los Sevilla-Betis y los Valencia-Levante como partidos especiales, pero son tres puntos igual que otro partido».

Ballesta subraya que «un derbi es un partido de máxima rivalidad y no difiere de uno de la máxima categoría, no es necesario motivar a los jugadores, y te hace ver lo que supone, ganar al rival más directo de rivalidad provincial».

Del bloque azulillo destaca que «es un equipo experto, y jugarán como todo el que viene aquí al campo de La Victoria, motivados por jugar en este estadio. Espero un partido intenso, con mucha tensión. Lo hemos preparado pensando en nuestra manera de jugar, nuestro modelo de juego, respetando al máximo al rival pero me gusta plantear los partidos pensando en lo que yo tengo».

Ballesta no quiso dar pistas a su rival. «Todavía queda una sesión y estamos trabajando, puede haber contratiempos, pero no tenemos decidida la alineación. Y no es plan de ofrecerle al rival nuestras armas. Pero el equipo que salga lo va a dar todo. Tendrá una presencia en el campo agresiva, dentro de la lógica de un partido de fútbol».

Lleva dos semanas trabajando con la plantilla y su balance es positivo. «Estamos entrenando fuerte, más días. El concepto pasa por sacrificarse, intentar descansar, comer e hidratarse. Los conceptos técnicos tácticos se irán implantando poco a poco. Lo están asumiendo muy bien. Realizan un esfuerzo importante para las cargas de trabajo tanto tácticas como físicas. Se está trabajando muy duro y se verá esa mejora a nivel táctico y físico. Pero todavía estamos en proceso de implantar el modelo y nuestra manera de trabajar».

En cuanto a la competición, el técnico jienense explica que «es una liga muy larga, hay mucha rivalidad, y una categoría en la que no siempre gana el que juega bien, ni el que tiene más ocasiones. Es una carrera de fondo. Estoy más preocupado en trabajar el equipo, sentar las bases para que en un medio plazo vaya rodado. Todavía hay posibilidades de estar muy arriba. Hay que quitar tensión a determinadas situaciones. Eso da resultado seguro. No me vale tener un partido con un equipo roto y que hagas un gol en una jugada individual. El Real Jaén tiene que estar arriba».

La clave que podría decantar el derbi pasa por «la intensidad que se le ponga, que sepamos leer el partido. Habrá tres o cuatro partidos en uno. Momentos en los que tengamos que estar más encerrados. Y como todo, estará en el orden a nivel defensivo y ofensivo, la concentración. Por muy bien que trabajes, si no hay gol no habrá resultados».

No le preocupa una posible excesiva motivación de sus peloteros. «No me preocupa. No es lo mismo jugar al fútbol que ser futbolista, que tienes que controlar muchos parámetros, me gusta tener un equipo y jugadores inteligentes. Que no se metan en trifulcas, que vayan con intensidad al balón».

Ramón es el único jugador jienense que se perderá el partido por lesión. Sigue sin entrenar por problemas en el abductor. En las filas linarenses ayer se conoció que Aguado podrá alinear a Rubén Palomeque.

Por otro lado, la entidad jienense anunció que durante el día de hoy el horario de venta de entradas será de 10:30 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. El domingo se podrán adquirir por la mañana de 11:00 a 13:30 horas y dos horas antes del encuentro previsto para las 18:00.

El césped también será un elemento a tener en cuenta. «Es un mal endémico que tiene el club. Están poniendo el máximo empeño. Se está hablando para mejorarlo en el futuro. El césped al equipo le condiciona mucho, porque tenemos jugadores de talento, que en una situación óptima desarrollaría mejor su fútbol. Pero es lo que hay y hay que sacar el máximo rendimiento, y el campo estará para los dos. Nos gustaría tener una alfombra como el domingo pasado, pero el club está trabajando y es un tema prioritario.