Real Jaén Ballesta: «El Atarfe no será un rival fácil» Uno de los últimos partidos donde se ven jugadores, detrás Salva Ballesta y el recogepelotas. El entrenador del Real Jaén afirmó que a la vuelta de las vacaciones se ha encontrado una plantilla motivada y que desborda alegría JESÚS MUDARRA Jaén Sábado, 6 enero 2018, 02:08

Mañana comienza el año deportivo para el Real Jaén y sus futbolistas ultiman la preparación de un encuentro ante el Atarfe Industrial que engloba más peligro del que se puede pensar a priori. Eso es al menos lo que dijo un Salva Ballesta que ayer, tras el entrenamiento y jornada de puertas abiertas que tuvo el club en el Sebastián Baraja, atendió a los medios de comunicación para explicar cómo está siendo la vuelta al trabajo del equipo que él mismo lidera.

Confesó así el técnico de los lagartos de que, a pesar de lo cortas que han sido las vacaciones para ellos, ya había ganas en el grupo de volver a competir. «Creo que lo que nos gusta a todos, tanto a jugadores como entrenadores, es la competición. Entrenar está muy bien, es muy bonito y muy duro, pero todo se hace enfocado a la competición», dijo sobre la cercanía del encuentro de mañana.

Se mostró contento con la preparación que han hecho sus jugadores el técnico zaragozano: «La plantilla la verdad es que ha entrenado de manera increíble, muy metidos en los entrenamientos y trabajando muy fuerte, muy duro y muy profesional. El ambiente que se respira en la plantilla es de alegría y eso para mí es una de las cosas más importantes que se deben conseguir en un equipo de fútbol».

La motivación es mayor cuando los resultados llegan y el Real Jaén ha conseguido sumergirse, a base de trabajo, en una dinámica deportiva que ya le hace ilusionarse con cotas altas. Así explicó Ballesta lo que ha visto entre sus jugadores a la vuelta a los entrenamientos tras el parón navideño: «Me he encontrado el vestuario igual que cuando me fui, con gente con muchas ganas, con gente con mucha ilusión y con mucho respeto hacia los compañeros, el cuerpo técnico y la profesión; sabedores de que todos somos un grupo y una piña juegue el que juegue, y sabiendo que habrá momentos en los que juegue uno y momentos en los que juegue otro. Con la misma alegría que tienen y que desbordan en cada entrenamiento.

Menos vacaciones

Vista la actitud de sus futbolistas, Ballesta confía en que los días de descanso no afectarán e incluso aseveró que sus jugadores, para responder a las exigencias de un club como Real Jaén, han tenido menos vacaciones que el resto de equipos. «No creo que vaya a afectar el parón porque nosotros no hemos parado como un equipo más. Hemos tenido pocas vacaciones y los momentos de entrenamiento que hemos tenido han sido muy duros y fuertes, manteniendo el nivel. Hemos competido, hemos jugado partidos y luego pues la actitud y la profesionalidad de los jugadores se nota. No hemos tenido, como sé que ha habido otros equipos, jornadas largas de vacaciones porque el club, la ciudad y la entidad de este equipo requieren trabajar como un equipo de Primera División», expuso rompiendo una lanza en favor del trabajo diario que hacen sus jugadores y su cuerpo técnico.

Rival engañoso

Pese a que está satisfecho con el trabajo, el mister no quiere que haya excesiva confianza entre los suyos y avisó de que el partido que tendrán que disputar mañana por la mañana será más complicado de lo que muchos puedan llegar a creer.

Lo que parece complicado es que le sorprenda un Atarfe que él espera que mañana se plante así en el feudo jienense: «Creo que este fin de semana nos vamos a encontrar la dinámica de todos los equipos que juegan aquí en la Victoria. Equipos que te esperan, que se van a encerrar atrás y que intentarán tener su oportunidad y hacerla. Nosotros tenemos que tener paciencia, hacer nuestro partido e intentar lo antes posible abrir el marcador. Va a ser, como todos, un partido muy competido y difícil. Allí se perdió, así que no va a ser un rival que vaya a ser fácil».

Claro está que si uno mira la tabla clasificatoria comprueba que al Real Jaén no se le pueden escapar ninguno de los tres puntos que se pondrán mañana en juego. Las aspiraciones del conjunto granadino quedan muy lejos de las metas a las que opta el Real Jaén, y no en vano ahora mismo el Atarfe es el equipo que marca el límite de los puestos de descenso, quedando dentro de ellos.

El césped

Salva también quiso hacer recaer la atención sobre el hecho de que el estado del césped del estadio condicionará en gran medida el choque ante los granadinos pero, lejos de criticar al club, aprovechó además para alabar el trabajo que la directiva está haciendo para acondicionar el terreno de juego.

«Además tenemos que tener en cuenta el campo, que no nos lo vamos a encontrar en las mejores condiciones aunque si lo haremos en un futuro muy próximo, sobre todo gracias al empeño, a la ilusión y la dedicación que le están poniendo tanto Tomás Membrado como Andrés Rodríguez, para darle al equipo y a la afición un campo en unas buenas condiciones. Se está trabajando mañana, tarde y noche pero para ello hay que pagar un peaje y el campo no va estar en este partido en unas condiciones como las que esperamos», expresó antes de aclarar: «Pero sí que me gustaría destacar todo lo que están poniendo Andrés y Tomás para que el equipo tenga un campo con las mejores condiciones. Es de elogiar y ojalá que estos 4.000 socios que hemos conseguido hagan seamos más en el campo. Es un domingo un buen día para que la gente baje al estadio y yo se que la afición va a estar en todo momento con el equipo».

Salva Ballesta está contento con cómo le están marchando las cosas a todos los niveles en su experiencia en Jaén y no es para menos teniendo en cuenta la marcha del equipo y que además tiene disponible a todos sus futbolistas, que además están identificados con el proyecto. «De momento no tenemos ninguna baja para el partido del domingo. Es lo bueno que tenemos, que tenemos donde elegir. Saldrán lo que creamos que en ese momento están a un buen nivel para sacar el partido adelante. El siguiente partido jugarán otros o lo mismo pero ahí no hay problema porque ellos son conocedores, lo respeten e incluso lo aplauden», aseveró al respecto.

Puesto final

Los necesitará a todos un entrenador que se mostró consciente de que aunque la cosa pinta bien, aun tiene mucho camino por andar su equipo si quiere terminar la temporada con serias opciones de conseguir el ascenso de categoría. «Todas las segundas vueltas son muchos más complicadas que las primeras, sobre todo a partir de abril, porque es cuando ya te estás jugando el puesto final pero, si yo tengo que elegir el momento del calendario, lo que elijo es que en la segunda vuelta tenga a los mejores equipos en la Victoria. Porque repito, en nuestro campo y con nuestra afición es mucho más fácil afrontar los partidos», finalizó el entrenador.