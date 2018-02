Real Jaén Ballesta: «La actitud del jugador es innegociable» Salva Ballesta observa un partido desde la banda de La Victoria. / JUAN DE DIOS ORTIZ Toda la plantilla viajará hoy a Torremolinos | El técnico del Real Jaén aseguró ayer que el ambiente es «fantástico, si yo fuese futbolista me gustaría estar en un vestuario como este» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 3 febrero 2018, 02:02

El Real Jaén rinde visita hoy al Juventud de Torremolinos en un duelo que se disputará en El Pozuelo (18:00 horas) con el arbitraje del cordobés, Javier Sánchez Carreras. El objetivo de los blancos pasa por dar continuidad a la racha de 14 jornadas consecutivas sin conocer la derrota y sumar los tres puntos en el feudo de un conjunto necesitado y que con 24 puntos está empatado con el Atarfe que ocupa puestos de descenso.

Ballesta valoró ayer muy positivamente el estado del vestuario blanco. «Si yo fuese futbolista me gustaría estar en un vestuario como el del Real Jaén. La lista de convocados la daré en el vestuario del Torremolinos, porque quieren ir todos. Es algo maravilloso, raro, pero a la vez grandioso. Que todo el equipo quiera estar apoyándose es algo muy grande. Por eso la vamos a dar allí para mantener la tensión».

Añadió que «es muy bueno tener la posibilidad de hacer descartes de jugadores de calidad y por otro lado es la decisión más complicada que tiene que tomar un entrenador. Pero los que no entren en la convocatoria saben que no hay ningún motivo deportivo, que todos están entrenando a un gran nivel y que esta semana les tocará a 16 y la próxima semana serán otros. No es lo mismo salir por decisión técnica que por otras circunstancias».

Y lanzó un aviso para navegantes. «Como les he comentado en el vídeo no me gusta nada este tipo de partidos y este tipo de rival. Son equipos que te complican la vida y como no estés centrado te pueden hacer daño. El jugador, en principio, ante rivales de un nivel más bajo se relaja y eso no lo vamos a permitir. El que salga relajado eso significará 'corte de cabeza', lo saben perfectamente. Otra cosa es que tú lo intentes, pero la actitud es innegociable. Conmigo la puerta de salida no está cerrada nunca».

Una victoria en Torremolinos afianzaría muchas cosas. «Si el líder que tiene un partido complicado en El palo falla podríamos recortar puntos, puede ser una semana muy buena si ganas. Pero en el fútbol no hay nada escrito».

La semana ha sido estupenda, «el ambiente fabuloso, han querido desayunar juntos y es muy bonito para un entrenador. Están todos disponibles y luchando por un puesto».

Para la categoría «la plantilla es extraordinaria. Hemos aumentado mucho el nivel de la plantilla y creo que el único futbolista que ha venido cobrando más que el que haya salido es la última incorporación. Por mucho que se publique, que se diga si puede ser o no lo cierto es que es el único que ha venido cobrando más que el que se ha ido, por lo que ha habido un ahorro considerable. Hemos aumentado el nivel de calidad del grupo».