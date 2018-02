Real Jaén Autobuses gratuitos para el partido en Linares fletados por la Federación de Peñas Enrique Bonoso, junto a aficionados jienenses que habitualmente viajan apoyando al Real Jaén. / IDEAL El presidente de este colectivo, Enrique Bonoso, comenta que «estamos en un momento importante, y el equipo necesita un desplazamiento masivo» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 21 febrero 2018, 00:46

Quiéreme cuando menos lo merezca porque será cuando más lo necesite. «La Federación de Peñas del Real Jaén va a organizar el desplazamiento a Linares. Habrá tres o cuatro autobuses, los que sean necesarios, y los interesados podrán apuntarse en la agencia de Viajes Trino desde este mismo miércoles», explicó ayer a IDEAL el presidente de este colectivo, Enrique Bonoso.

La ida pasa porque «una vez coordinado todo el operativo por la Policía Nacional, nuestro objetivo es salir de la capital jienense de la Calle Virgen de la Cabeza el domingo a las 15:15 horas. Lo ideal es que vaya cada aficionado con su entrada, para evitar problemas y estar todos ubicados en el mismo sitio». Las entradas cuestan 10 euros.

El partido es vital para el futuro del Real Jaén en el Grupo IX de la Tercera División. «Hacemos un llamamiento dada la importancia de este partido, que llega en un momento álgidos tras tres derrotas consecutivas. Es especial al ser el encuentro por excelencia de la provincia y también porque ellos tienen la oportunidad de engancharse a la zona alta de la tabla», enfatizó. Bonoso señaló que «el Linares está resurgiendo y con cuatro victorias consecutivas será un partido especial, por lo que rodea y por el momento en el que llega».

El máximo responsable del movimiento peñístico del club blanco destacó que «veníamos de una trayectoria muy buena, 14 jornadas sin perder y ahora atravesamos el bache habitual de todos los equipos. Espero y deseo que este derbi sea un punto de inflexión para revertir la situación. Y moralmente vendría muy bien ganar al eterno rival». Añade que «el Real Jaén en campos complicados como Huétor Tájar y Almería B o El Palo ha sido capaz de dar la talla. Esas son las sensaciones que el equipo debe recuperar».

Perder en Linares sería un duro varapalo. «Quedarían 36 puntos por disputar pero lo que sí es cierto es que dada la regularidad de los equipos de cabeza, que se marchen a seis o siete puntos te obligaría a ganarles a los rivales directos y, sin ser definitivo, sería un importante paso atrás y el Real Jaén se quedaría sin margen de error», insistió. Sobre los problemas que está teniendo el equipo en estas últimas jornadas comentó: «Está faltando pegada y también hacer una lectura más precisa de los partidos y salir de otra manera. Ser el equipo de finales de noviembre, donde ofreció su mejor versión. Es un bache y debe recuperar sensaciones y resultados, que son los que te da confianza para reconducir la situación».

En cuanto al calendario, Enrique Bonoso analizó que «el Real Jaén debe ganar sus partidos con los rivales directos. Pero tampoco se puede perder en campos de rivales de la zona baja». Este no se plantea que el Real Jaén no vaya a jugar el play off. «El Real Jaén tiene plantilla para jugar el play off, y estoy convencido de que lo va a jugar. Hay que ir con humildad, partido a partido, aquí nadie regala nada y si el Real Jaén es capaz de recuperar las sensaciones, la confianza y que vuelvan los resultados, confío en que será uno de los cuatro equipos que a finales de mayo disputará la fase de ascenso a Segunda B».

Por último, Bonoso hizo «un llamamiento a las dos aficiones. Se trata de fútbol, un deporte que nos debe unir a todos. Una rivalidad deportiva y esperemos que el partido sea una fiesta y que así lo entiendan los aficionados de ambos equipos».

Por otro lado, el defensa del Real Jaén, Dani Fragoso, realizó unas declaraciones en la web del club en las que aseguraba que estaban «jodidos, pero a la vez contentos porque empieza una nueva semana con un derbi ante el Linares a la vuelta de la esquina donde podemos quitarnos esta espinita y la racha negativa. Entiendo que la afición esté preocupada pero nosotros tenemos que demostrar que podemos sacar esto adelante».

El central catalán añadió que «es en los momentos malos cuando cada jugador debe demostrar que vale para esto. Pedimos que los aficionados nos sigan apoyando como hasta ahora y les garantizo que este equipo no les va a fallar».