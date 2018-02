Real Jaén «El gol es nuestra asignatura pendiente y no hablamos solo de los delanteros» Higinio Vilches asegura que si marca lo celebrará porque no lo considera una falta de respeto. / J. ORTIZ Higinio Vilches, el capitán del conjunto blanco, cinco temporadas en Linares, es el jugador más utilizado por Salva Ballesta esta campaña JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 22 febrero 2018, 01:55

Higinio Vilches Cano es una de las voces más autorizadas para hablar del partido del próximo domingo, 17:00 horas, en Linarejos. Excapitán del Linares Deportivo, donde jugó las cinco últimas campañas, y actual 'capo' del vestuario blanco, en el que es el futbolista más utilizado por Salva Ballesta este temporada con 2.417 minutos en 27 partidos disputados, todos ellos como titular.

Vilches reconoció que la pegada es un aspecto en el que hay que mejorar. «El gol es nuestra asignatura pendiente y no hablamos de los delanteros únicamente, de todos un poco. Si los laterales suben, que la pongan un poco mejor, que los centrocampistas cuando tiren fuera del área, que acierten con los tres palos. Que en el balón parado nuestros centrales hagan algún gol. Un conjunto de cosas que hay que mejorar. Y se está trabajando mucho en ello, con multitud de tiros a puerta y finalizaciones y somos conscientes de ello, pero lo importante es que se generan situaciones suficientes. El problema es que no se están haciendo, pero estamos esperanzados en que esa dinámica de cara a gol cambiará».

Añadió que «sería un palo bastante duro y complicado de encajar perder en Linares, pero no nos lo planteamos. Tenemos la confianza intacta y estamos convencidos de traernos los tres puntos. Los dos últimos partidos fuera no hemos estado al nivel, pero el día del Malagueño lo volvimos a recuperar y con eso nos traeremos el partido a casa».

Con el Linares Deportivo ascendió justo el año que el equipo azulillo acabó primero en el Grupo IX. «Todos los años hay equipos que ascienden sin ser primeros. En Linares estuvimos a un gol de ascender así. Cualquier equipo que se enfrente al Real Jaén sufrirá. El objetivo es llegar al cuarto puesto y cuando lo tengamos intentaremos mirar más arriba. Una vez que nos metamos en play off, como estoy seguro que así va a ser, intentaremos mirar más arriba. Hay muchas opciones de que el Real Jaén consiga el ascenso».

Interrogado por su reacción si logra firmar un tanto se muestra contundente y claro. «Si marco lo celebraré. Es complicado pero siempre he dicho que me parece una mayor falta de respeto no celebrar un gol con tu afición cuando ellos están botando de alegría. No creo que sea una falta de respeto celebrar un gol».

Juanlu e Ismael, bajas

La plantilla dirigida por Salva Ballesta volvió ayer al trabajo tras dos jornadas de descanso. «Han sido dos días complicados, después de la derrota en casa y siendo la tercera consecutiva es doloroso y difícil de digerir. Pero ya estamos pensando en el Linares y con muchas ganas de ganar y revertir la situación». Juanlu e Ismael son las únicas bajas por lesión.

Salva Ballesta ha preferido «pasar página y nos ha felicitado porque dice que tras visualizar el partido hicimos las cosas como teníamos que hacerlas, independientemente de que salieran las cosas mejor o peor. Y a partir de ahí hemos empezado a preparar el partido con muchas ganas».

Sobre su etapa en el conjunto azulino destacó: «Siempre estaré muy agradecido al trato recibido en Linares en las cinco temporadas que vestí esa camiseta. Viví experiencias con mucha intensidad, alegría y tristeza, y siempre las tendré grabadas en mi memoria. Pero una vez que el colegiado pite me querré traer los tres puntos para casa como es lógico».

Su temporada se podría calificar como notable. Ha renovado su vinculación con el Real Jaén una temporada más tras jugar su partido número 25 . Pero, «todo se puede mejorar y eso me incluye a mí. No estoy descontento con la temporada que estoy realizando, pero espero mejorar de aquí al para ayudar al equipo». De hecho, sólo se ha perdido dos partidos, ante el Antequera por decisión técnica y con el Martos porque estaba sancionado.

Vilches reconoció que ahora afrontan nueve puntos en una semana «muy importantes. Todos tenemos en la cabeza sumar siete o nueve puntos para engacharnos a la parte alta. Una mini liga de temporada que será buena porque nuestro ritmo de entrenamientos y la forma de trabajar hará que estemos en la lucha por los puestos de privilegio. A esto hay que sumar los tres partidos ante Motril, Huétor Tájar y Almería B en nuestro estadio. Pese al tropiezo en casa seguimos siendo el mejor equipo en casa. Seguro que las cosas saldrán bien junto a nuestra afición».

A su padre lo tuvo como espejo cuando era profesional, después como técnico en las categorías inferiores, y también en el Martos CD, y ahora y siempre como su mayor crítico constructivo. «Está satisfecho, estos tres partidos han sido un palo, pero transmite tranquilidad y la necesidad de contar hasta cien porque en el mundo de fútbol hay que tener mucha frialdad y confiar en el trabajo que se está haciendo. Me dice que el trabajo da sus frutos y nosotros estamos trabajando muy bien. Lleva muchos años de fútbol encima y transmite esa tranquilidad que puede faltar a la gente más joven».

Por otro lado, el club blanco recibió ayer un paquete de 350 entradas para los aficionados jienenses que quieran desplazarse este domingo a Linarejos. El club se quedará con un centenar que se venderán en sus oficinas y el resto las distribuirá la Federación de Peñas del Real Jaén, que hay que recordar que fletará tres o cuatro autobuses, de forma gratuita, por lo que los interesados sólo deberían abonar los 10 euros del precio de las entradas.