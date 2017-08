Real Jaén Armero: «El objetivo es estar entre los cuatro primeros» Víctor Armero puede jugar en ambas bandas y de mediapunta. / J. A. G. El extremo granadino ha destacado en pretemporada por su desborde y pegada, firmando dos tantos, uno de ellos de bella factura JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 13 agosto 2017, 00:09

El Real Jaén cumple hoy 95 años de historia con el objetivo puesto en curarse, de una vez por todas, de su 'mala, malísima salud de hierro' y salir del pozo de la Tercera División. Víctor Manuel Armero Galindo (Almuñécar, 18-05-91) es uno de los jugadores más destacados de esta pretemporada y ya sabe lo que significa jugar en el club blanco. «Intentaremos que el cumpleaños lo celebremos al final de temporada, es un orgullo estar en un club que cumple 95 años de historia. Al aficionado solo puedo decirle que esté con nosotros como hasta ahora, porque da gusto ver el apoyo que recibimos en todos los partidos que llevamos de pretemporada. Hasta en Algarrobo hubo gente que se desplazó. Eso es un plus para nosotros y una alegría».

La pretemporada la valora de forma muy positiva. «Va muy bien, cargando con entrenamientos y con los partidos que hemos tenido últimamente hemos tenido buenas sensaciones. El grupo es fantástico, se ha juntado un bloque de personas muy bueno y cada jugador está aportando su granito de arena».

Víctor ha marcado ya dos goles. Uno de ellos, ante el Córdoba B, de muy bella factura. «Tiré una falta al borde del área cogí el rechace y marqué un gran gol, la verdad es que sí. Cuanto más goles meta mejor, pero lo importante no es que los meta yo, que se ganen los partidos y se vayan consiguiendo victorias».

El equipo está firmando un gran número de tantos. «Y muy repartidos. No solo los tienen que hacer los de arriba. Hay centrales en el equipo que ya llevan dos goles, los tenemos que meter todos. Se está buscando un delantero centro y si viene cuanto antes bien y si no pues los goles vendrán por parte de cualquier compañero». Hasta ahora, Nando Copete, Rubén Peces (2), Álvaro Jandra (que ya no pertenece al Real Jaén), Manolillo (2), Guacho, Joserra, Álvaro García (2), Ramón (2), Pico, Rentero y el propio Armero (2) han sido los goleadores.

El extremo granadino asegura que no sabe si será titular el próximo sábado, «eso solo lo sabe el míster». Aunque todo parece indicar que es uno de los fijos de Valenciano. «Cualquiera que salga tiene todas las posibilidades de hacerlo bien».

El técnico lo ha utilizado por ahora en tres posiciones distintas, por ambas bandas y en la media punta. «Me siento cómodo en cualquiera de ellas. Pero es decisión del entrenador», añade.

«El Grupo IX es bastante competitivo, hay varios equipos que se han reforzado muy bien. La idea es empezar bien e ir sumando victorias para contar con la confianza que nos ayudará a conseguir el objetivo que es estar entre los cuatro primeros», explica sobre la competición doméstica. «Tenemos un partido amistoso el lunes y a partir de ahí se empezará a pensar en el debut en Atarfe. Lógicamente se trabaja para la competición liguera».

Y tiene muy claro que «el grupo será difícil y tendremos que ir a campos pequeños donde será complicado tener el balón como nos gustaría. Pero vamos a ser listos, conociendo los campos en los que jugamos y según el terreno así habrá que hacerlo. En los campos pequeños habrá que jugar a otro fútbol. Toca ser listos y no engañarnos pensado en ir a un campo pequeño como el Barcelona porque sería engañarnos. Hay que jugar a lo que dé el campo y el rival».

Armero había venido durante su carrera deportiva en varias ocasiones al coliseo jienense. «Tanto con el Écija, Lucena, Arroyo en varias ocasiones».

Un técnico listo y cauto

De Valenciano destaca que «tiene las ideas claras y tiene muy claro los campos a los que vamos a ir. Los conoce muy bien. También el grupo. Será listo y cauto. Un hombre cercano, que ha hablado mucho con nosotros».

En cuanto al estado de la plantilla destaca que «Ramón salió tocado, Rentero se dio un golpe, pero son las típicas molestias de pretemporada. El grupo está bien trabajado, ha sido una semana de carga y no hemos tenido un descanso para recuperar».

Y en cuanto al horario en el que disputar los partidos en los que al Real Jaén le toque el rol de local explica que «cada uno tendrá su opinión. Me gusta jugar por las mañanas, pero no decido. El calor influye a los dos equipos por igual». Por último, del duelo de este sábado subraya que «en Atarfe tendremos césped artificial, pero no es un terreno de juego muy pequeño. El primer partido hay que intentar ir a ganar»., apostilló el futbolista.