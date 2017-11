Real Jaén Arellano: «Aspiramos a ganar cada partido y por supuesto a dar alcance al Atlético Malagueño» Luis Arellano bloca un balón aéreo durante el partido del pasado domingo en Almería. / IDEAL El meta del Real Jaén, cuatro jornadas con su portería a cero, explica que ya con el Mensajero llegó a ser «el equipo menos goleado de Europa» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 1 diciembre 2017, 01:20

Luis Arellano (Caracas -Venezuela, 4-1-1989) se muestra muy contento por su apuesta por el conjunto blanco. «Me han acogido muy bien desde que llegué. Cuando ves a un equipo tan bueno y que te recibe con los brazos abiertos y todo en el club estupendamente pues te sientes como en casa. El Real Jaén me ha sorprendido para bien, lo que más el tema de la afición, ver 4.000 personas en las gradas fue algo muy grato», señaló el cancerbero ayer a IDEAL.

Llegó libre procedente de la UD Las Zocas. Ha pasado las últimas temporadas con Badalona, La Roda, Atlético Astorga y Mensajero, además de haber estado en las canteras de equipos como el CD Tenerife y el Albacete Balompié. En sus seis partidos defendiendo la portería del Real Jaén ya ha destilado dosis de portero ágil, de grandes reflejos y buen uno contra uno y, pese a no ser un excesivamente alto, se mueve bien por arriba y posee un gran golpeo de balón. Además, ha relegado al banquillo a Emilio Muñoz.

«El Grupo IX es muy complicado -explicó-, desde el puesto décimo para arriba estamos todos muy apretados luchando por meternos entre los cuatro primeros y cada partido es una batalla». Añadió: «Hace unas jornadas teníamos al Almería B a diez y ahora está a cuatro. Esto cambia cada jornada, aspiramos a ganar cada partido y a pillar al Malagueño. Quedar primeros sería muy importante. Aspiramos a finalizar lo más arriba posible».

Cuatro jornadas sin encajar gol y seis partidos invicto es fruto «del trabajo de todo el equipo, todos trabajamos defensivamente para no encajar. Lo estamos haciendo bien y hay que seguir en esta línea». En su carrera ya sabe lo que es esta sobriedad defensiva. «Hace unos años, tres más o menos, recibí 18 goles solamente y el equipo fue el menos goleado de Europa, en el Mensajero. No recuerdo si encadené cuatro seguidos sin encajar, puede ser, pero fue un año muy bueno en el trabajo defensivo», subrayó.

Jugadores tocados

Sobre el estado de la plantilla comenta que «los que estábamos tocados éramos Dani Fragoso, Migue Montes y yo. Dani y yo hemos entrenado ya con la plantilla y Migue ha hecho algo de carrera y estará en los próximos días a tope». Dani y Arellano sufrieron golpes en el transcurso del duelo en Almería. El meta estuvo todo el segundo tiempo con una de sus manos dormida. «No la sentía, y al llegar a Jaén la tenía inflamada, pero las pruebas han salido bien y ha mejorado mucho. Dani tenía un pisotón en un dedo pero por suerte no ha sido nada grave».

En cuanto a Ismael Heredia ya se está incorporando. «Esta semana alguna vez se ha metido con nosotros», dijo. El que sí que suele jugar en los partidos de los futbolistas es el técnico, Salva Ballesta. «Lo suele hacer. Cada vez que juega demuestra que no ha perdido el olfato y suele marcar. Un delantero contrastado en Primera División no pierde el olfato fácilmente. Cada vez que se mete con el equipo va intenso, es su forma de entender el fútbol y su personalidad también a la hora de entrenar», resaltó. El meta del Real Jaén aclaró: «No he escuchado a ninguno de mis compañeros hablando del partido del miércoles, estamos todos centrados en el duelo de este domingo ante el San Pedro. De Torredonjimeno ya se hablará». Y añadió: «Físicamente estamos muy bien y no nos importa jugar domingo y miércoles».

El equipo sigue ejercitándose en el campo universitario para preservar el césped del Nuevo La Victoria. «Casi no lo hemos pisado porque los operarios están trabajando para intentar recuperarlo».