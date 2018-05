REAL JAÉN Arellano: «La afición está de diez, siempre en las duras» Luis Arellano ha disputado 16 partidos como titular desde su llegada al club blanco el pasado mes de octubre de 2017. / IDEAL El Real Jaén disfrutó ayer de una jornada de descanso y hoy regresa a los entrenamientos para preparar el último partido liguero JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 9 mayo 2018, 02:48

Luis Arellano (Caracas -Venezuela, 4-1-1989) es feliz en Jaén. «Estamos muy contentos de tener el objetivo tan cerca y motivados al máximo. Por haber llegado a la última jornada con opciones después de superar un duro mes de febrero y satisfecho con el año que estamos realizando. Esperemos refrendarlo con la victoria este domingo».

Algo impensable, para muchos, hace diez jornadas. «Es cierto. La verdad es que dentro del vestuario siempre dijimos que este equipo era muy potente y que la mala racha del mes de febrero fue difícil, porque terminamos la segunda vuelta segundos, íbamos a pelear por el primer puesto, pero pierdes unos partidos y los rivales lo ganan todo. Pero la película cambia mucho, porque a Motril y Huétor Tájar les pasó lo mismo que a nosotros. Son cosas del fútbol, no te puedes relajar porque es muy caprichoso».

Interrogado por lo que hay en juego este domingo, donde el Huétor Vega pelea por ser el primero de los descendidos para poder quedarse en el Grupo IX en caso de repesca por algún ascenso a Segunda B, Arellano destaca que «si ellos se juegan algo nosotros todo, con todos mis respetos al Huétor Vega. No será un encuentro fácil, pero si queremos estar en play off tenemos que conseguir sacar algún punto. Vamos a ir a por los tres porque queremos las tercera plaza, tenemos que ganar allí. Toca trabajar para llegar en las mejores condiciones de cara a este domingo».

El cancerbero del Real Jaén está impresionado con el apoyo brindado por la afición blanca. «Es increíble, otra semana más que jugamos fuera y seguro que nos sentimos como en casa. Están de diez desde mi llegada, siempre con nosotros en las duras y las maduras. Tenemos que pelear por ellos porque se merecen, como mínimo, el premio de jugar el play off y ya soñar con el ascenso sería una locura y un premio para todos aquellos que han estado con este gran club en los momentos complicados».

No miran posibles rivales, «hasta que las matemáticas no sean definitivas no se puede uno confiar. Cuando llegue el momento se hará. Pero supongo que a ninguno le gustará venir al Nuevo La Victoria a jugar ante seis, siete u ocho mil personas, ojalá sean las máximas posibles. A ningún club le gustará venir aquí».

El partido ante el Torredonjimeno se puso con la lluvia «muy complicado, era muy difícil conducir el esférico, hacer juego asociativo y había que basarse en juego directo, caída a las espaldas, mucha brega y nosotros tenemos muchos jugadores de calidad que en diferentes condiciones hubieran dado más cosas. Pero el trabajo de todos fue sensacional, todos se sacrificaron y se pusieron el mono de trabajo».

Sobre el esfuerzo que realizó Migue Montes señaló que «ha trabajado durante todo el año, luchando para obtener los frutos que está recogiendo ahora. Nos aporta mucho en el juego y en goles, pero este último mes y medio, que es cuando uno se juega todo, está increíble. Además, haciendo un gran esfuerzo porque dos horas antes del partido no podía casi ni caminar, con mucho dolor y se infiltró para ayudar al equipo».

En caso de ascenso seguirá un año más en Jaén. «Y encantado porque siento una gran empatía por el club y su gente. Me han brindado un cariño muy grande y me siento como en casa».

Hoy vuelta al tajo

El equipo se ejercitó el pasado lunes, como suele ser habitual realizando trabajo de recuperación y aumentando la carga para aquellos que participaron menos y ayer martes disfrutaron de una jornada de descanso. Hoy vuelven al tajo con la mente puesta en sumar los tres puntos este domingo ante el Huétor Vega. El encuentro se disputará a partir de las 12:30 horas y el club ha organizado un viaje (15 euros con la entrada incluida) para apoyar al equipo en su último compromiso de la temporada regular.

Llegó libre procedente de la UD Las Zocas. Ha pasado las últimas temporadas con Badalona, La Roda, Atlético Astorga y Mensajero, además de haber estado en las canteras de equipos como el CD Tenerife y el Albacete Balompié.

Desde que llegó a finales del pasado mes de octubre para defender la portería del Real Jaén ha destilado dosis de portero ágil, de grandes reflejos y buen uno contra uno y, pese a no ser un excesivamente alto, se mueve bien por arriba y posee un gran golpeo de balón. Además, ha relegado al banquillo a Emilio Muñoz.