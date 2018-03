Real Jaén Andrés García Tébar dirigirá la nave blanca El nuevo técnico del Real Jaén, Andrés García Tébar. / DIARIO DE HUELVA El nuevo técnico del Real Jaén firma por esta temporada y la que viene con plenos poderes | Esta tarde llegará a la capital jienense, dirigirá su primera sesión de trabajo y estará con el equipo en el duelo de este domingo en Guadix JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 2 marzo 2018, 01:38

El Real Jaén ya cuenta con inquilino para su banquillo. Después de una semana de frustraciones tras las negativas de Antonio Torres o Germán Crespo y de haber afrontado dos encuentros ligueros con el tridente formado por Álex Miraut, Antonio Marín y Antonio Román, el club blanco confirmó ayer que el técnico albaceteño Andrés García Tébar (24 de diciembre de 1958) será el nuevo entrenador. El conjunto blanco se encontraba sin técnico desde que Salva Ballesta presentara su dimisión al no estar conforme con las decisiones planteadas por el consejero delegado de la entidad, Andrés Rodríguez. Sólo un punto ha sido capaz de sumar el bloque de la capital jienense en este periodo, con los puestos de privilegio a siete de distancia.

Andrés García Tébar aterriza en la casa blanca con un contrato para lo que resta de temporada y la siguiente. Hoy llegará a la capital jienense y esta tarde dirigirá su primera sesión de trabajo. Mantendrá el actual cuerpo técnico, con Antonio Román como segundo. Y se sentará este domingo (17:00 horas) en el banquillo ante el Guadix.

Tendrá plenos poderes y además del encargo de clasificar al equipo para el play off de ascenso a Segunda División B en sus manos se deja la responsabilidad de empezar a poner las bases del bloque de la próxima temporada. Así, será el encargado de decidir sobre las posibles renovaciones de los jugadores de la presente plantilla. Contará para su proyecto con un presupuesto idéntico al de esta campaña, del que no se podrá salir.

Por ahora, el consejero delegado del club blanco, descarta la contratación de un manager general o director general. «Al menos en los próximos meses, Tébar será el hombre fuerte de este proyecto y yo daré un paso atrás para dedicarme a labores administrativas y de gestión del club», señala.

Tébar ha dirigido al Omán FC y en España ha pasado por Hellín, Lorca, Ciudad de Murcia, Yeclano, Algeciras, Ibiza, Mérida, Águilas, Motril, Cerro Reyes, Hospitalet, Puertollano, Melilla, Orihuela y Tenerife, entre otros. En el Lorca Deportiva fue despedido cuando el equipo era líder del Grupo XIII de Tercera, con cinco puntos de ventaja sobre el segundo y cuando su equipo presumía de ser el máximo realizador y el menos goleado.

En su trayectoria cuenta con importantes éxitos como haber clasificado al Melilla en dos ocasiones para los play off de ascenso a Segunda División, quedando colíder junto al Granada del grupo IV la campaña 2009/10 y en la 2010/11 fue tercero en la fase regular y cayó a continuación en los cruces por el ascenso frente al Deportivo Alavés. Además de sus dos ascensos a Segunda B con el Lorca y el Mérida. También jugó cuatro play offs de ascenso a Segunda B con el Hellín, Yeclano, Águilas y Motril.

Por poner un ejemplo, en el Águilas, en la temporada 2003/04, el equipo acabó siendo el segundo máximo goleador del fútbol español, mientras que en la 2005/06, dirigiendo al Mérida, encajó solamente 11 goles, tres en toda la segunda vuelta.

García Tébar llega al Real Jaén como un 'especialista en play off' y con el encargo de enderezar el rumbo de la nave blanca. Un sólo punto en cinco partidos y en un mes de ser segundo y presumir de Adidas en las camisetas del play off de ascenso a estar sexto a siete de los puestos de privilegio. Además, el equipo carece de pegada, disfruta de un dominio ineficaz que no se traduce en inquietud sobre la portería rival.

Rivera consigue la baja

Por otro lado, la entidad ya ha accedido a dar la carta de libertad a Jonathan Rivera, futbolista del Real Jaén que había solicitado su salida tras los acontecimientos que se vivieron en el club la semana pasada. Andrés Rodríguez pidió perdón tanto a Pico como a Rivera, el primero aceptó pero Jonathan ha decidido abandonar el Real Jaén.