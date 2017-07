Real Jaén Álvaro llega procedente del Juventud de Torremolinos para «crecer en el Real Jaén» Manuel Quesada, Álvaro y Salvador Márquez, ayer en la sala de prensa del Real Jaén. / JOSÉ A. GUTIÉRREZ El club blanco confirmó ayer que se ha superado el millar de aficionados abonados, cuando la campaña lleva sólo ocho días en marcha JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 20 julio 2017, 00:32

Álvaro García Espinosa se convertía ayer en la décima incorporación del Real Jaén, undécima si se incluye al canterano Álvaro Jandra, jugador del filial que hará la pretemporada con el primer equipo y sobre el que el técnico, David Rojas 'Valenciano' decidirá si su futuro está ligado al de la casa blanca.

Álvaro es un joven futbolista malagueño (12-02-1995) que juega de extremo y viene a ocupar una plaza sub 23. «Se trata de un jugador zurdo de poca envergadura, que puede actuar como extremo por ambas bandas o en la media punta. Es rápido, habilidoso y escurridizo. La pasada temporada jugó sobre todo en banda derecha. Participó en 31 partidos (17 como titular) y firmó cuatro tantos», explicó el club en una nota.

Se trata de una apuesta personal del técnico jienense. Valenciano vio muchos partidos de División de Honor Andaluza la pasada temporada, tomó nota de sus cualidades y no ha dudado en ficharle. Nacido en la barriada de Churriana, además de en el equipo de sus orígenes, militó también en el Puerto Malagueño, en la División de Honor de Juveniles.

Manuel Quesada, vicepresidente y portavoz del club, señaló que «presentamos a un futbolista malagueño, joven y con proyección, que esperamos que esté cómodo con nosotros y que pueda crecer profesionalmente aquí». Como es habitual, le habló al protagonista de la grandeza del club que va a defender, con un escudo que «te va a pagar a ti lo que tú le pagues a él», pidiéndole que lo defienda «con seriedad, con trabajo, con honradez y con profesionalidad».

Por su parte, Salva Márquez, director deportivo, habló de las características del jugador: «es un extremo izquierdo, aunque le gusta mucho jugar en banda derecha, a pierna cambiada. Es explosivo en el regate, muy habilidoso, escurridizo y con buen disparo desde la frontal».

Álvaro aseguró estar «muy agradecido al Real Jaén por darme esta oportunidad, tengo mucha ilusión por empezar ya, y espero estar a la altura para ayudar al equipo a estar donde se merece». No se mostró preocupado porque sea su primer año en Tercera División, «porque tengo muchas ganas y vengo de un equipo como el Torremolinos, donde a pesar de estar en una categoría inferior, el año pasado fuimos primeros y ya hubo muy buen nivel».

Sobre su fichaje comentó que «mi representante me dijo que había una posible oferta del Real Jaén, que le interesaba a Valenciano, y la idea me gustó muchísimo y no me lo pensé».

Preguntado por las metas de la temporada que va a comenzar, se mostró ambicioso: «Mi objetivo todos los años, esté donde esté, es siempre alcanzar lo máximo, y espero que esta campaña sea así».

Finalmente, sobre su posición preferida en el campo, dijo que «yo me considero extremo, derecho o izquierdo, aunque también puedo jugar de media punta, e incluso he jugado como lateral izquierdo cuando le ha hecho falta al equipo, por lo que jugaré donde el míster me necesite».

Más de mil abonados

Por otro lado, desde la entidad jienense confirmaron ayer a IDEAL que ya se había superado la cifra del millar de abonados, tras sólo ocho días de campaña. La directiva se muestra muy satisfecha por la respuesta de los aficionados del conjunto blanco. Además, el número de nuevas altas continúa siendo muy algo. En la primera semana, con 804 abonados, rondaba el 20%, registros que superan con creces las previsiones más optimistas.