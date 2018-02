Álex Miraut y Antonio Marín trabajan con la plantilla

El Real Jaén busca entrenador. Mientras tanto, Álex Miraut, preparador físico, y el entrenador de porteros, Antonio Marín, serán los encargados de dirigir las sesiones de trabajo durante estos días. Junto a ellos, Andrés Rodríguez, señaló ayer a Antonio Román Ruiz. «En un principio tenemos al entrenador de porteros y a un entrenador de las categorías inferiores que tiene el título hasta que encontremos a un primer entrenador. Se llama Román Ruiz», desveló

Lo cierto es que colabora con el club en las categorías inferiores, conjunto cadete B ayudando a Rafa Ruiz, y conoce a la perfección a todos los integrantes de la plantilla jienense. La intención es que acabe siendo segundo entrenador del equipo, pero tiene que resolver unos problemas burocráticos y contar con el visto bueno del nuevo entrenador que aterrice en la casa blanca en los próximos días antes de poder empezar a trabajar.

«Nos reuniremos el Consejo de Administración y tomaremos una decisión sobre el entrenador, ahora mismo no hemos hablado con nadie», explicó ayer Rodríguez.

El consejero delegado del Real Jaén, Andrés Rodríguez, fue el primero en aparecer ayer en escena y también el que más interrogantes dejó sobre la mesa. «Tuve una conversación con Rubén Andrés en la que le insinué una serie de cambios que quería introducir en el club, los cuales no han sido del agrado ni del director deportivo ni de Ballesta y sin ninguna carga económica y mostrando toda su disconformidad han decidido abandonar la entidad», anunció.

«Va mal la ampliación»

Argumentó «razones empresariales. «Tiene que ver que va mal la ampliación de capital, que se han perdido tres partidos y que era una decisión, muy a pesar mío que había que tomar». La afirmación de que va mal la ampliación de capital es la primera vez que se realiza.

Interrogado sobre el momento de tomar esta decisión, con el Linares a la vuelta de la esquina, explicó que «todo es mejorable. Pero no tenemos entrenador para el domingo no por esta decisión, si no por la expulsión de Ballesta».