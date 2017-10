Real Jaén Los accionistas del Real Jaén ya pueden acudir a la ampliación de capital El club presentará en los próximos días a jugadores que vendrán a reforzar la plantilla de cara a 'dar un salto de calidad' al grupo JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 17 octubre 2017, 00:08

La ampliación de capital ya ha empezado y todos los actuales accionistas de la entidad de la capital jienense ya pueden ejercer su derecho de adquisición preferente y adquirir acciones del Real Jaén. Lo pueden hacer en las oficinas del club y en el punto de información en el recinto ferial, caseta número 15.

«Ya se han abierto las cuentas en la notaría, no a nombre del Real Jaén, están abiertas as cuatro cuentas donde se puede materializar la operación. El dinero estará custodiado, no son del Real Jaén son de la notaría. Se hace un ingreso, bien en metálico o con los sistemas habituales (cheque, transferencia, TPV). Todo muy sencillo. Pueden invertir desde un euro hasta la cantidad que quieran», explicaba ayer el presidente de la entidad jienense, Tomás Membrado, en el programa Ser Deportivos Jaén.

De esta forma se abre una operación esperada por la afición del club blanco. Son aproximadamente 4.000 los accionistas del Real Jaén con la opción de ejercer, en esta primera fase, su derecho preferente a la hora de adquirir acciones.

Además, la entidad ha dado todo tipo de facilidades. Se puede pagar un 25% ahora y el resto en cinco años a razón de un 15% anual.

«Sigo siendo optimista con el proyecto, porque Jaén tiene un enorme potencial. Creo en su gente y veo el gran cariño que se le tiene al Real Jaén», añadía Membrado.

La ampliación de capital está garantizada porque se ha previsto que pueda resultar incompleta. Así, en caso de que no acudiera nadie, Membrado se haría con el cien por cien de la sociedad.

Membrado quiso también explicar los cambios en el club en las últimas semanas. «Nuestro objetivo sigue siendo potenciar el fútbol base y que se cree una cantera. Pero el primer equipo tiene que tener un desarrollo que no puede esperar al crecimiento de esa parcela. Cuando esté terminado ese trabajo se podrá contar con más personas de Jaén. No vamos a parar el desarrollo del primer equipo aunque haya críticas y malos entendidos. Esto último es lo que quiere decir profesionalizar el club».

Crédito

Además, los directivos siguen trabajando, tal y como adelantó IDEAL, en conseguir un crédito con el que conseguir liquidez, antes de la ampliación y saldar así las deudas con Hacienda y Seguridad Social. Un movimiento que permitiría al club tener la concesión administrativa para el uso del estadio.

El presidente habló también de la parcela deportiva. «El éxito deportivo no lo puede garantizar nadie, ni los expertos futbolísticos. Vamos a seguir trabajando con ilusión tratando de resolver los problemas y tratando de mirar lo mejor para la entidad». De esta forma, esta semana llegarán varios refuerzos con el objetivo de reforzar el plantel dirigido por Salva Ballesta.

«Habrá que hacerlo. No les he fijado la cantidad. Les he dicho -en referencia a la dirección deportiva- que había que introducir algún cambio. Me lo pidió la afición, muy sonora en Antequera. Escucho a la gente y creo que llevan razón. Y hay que establecer algunas mejoras. Tanto los nuevos como los antiguos están sujetos por un presupuesto».

Por otro lado, la plantilla disfrutó ayer del primero de sus dos días de descanso, el miércoles vuelven al tajo.